Voici la meilleure recette de pâte à crêpes sans repos, pour se régaler sans attendre !

Vous aussi vous détester attendre avant de faire des crêpes ? Avec cette recette, plus besoin de patienter pour se régaler avec des bonnes crêpes moelleuses !
On adore les crêpes ! Mais ce qu'on aime moins, c'est de faire reposer la pâte et donc d'attendre avant de se régaler avec une bonne crêpe gourmande... Et si on vous disait qu'on avait trouvé la solution pour ne plus avoir à attendre ? Découvrez la pâte à crêpes sans repos, vous allez vite l'adopter ! À vous de la parfumer selon vos envies. Et si vous ne pouvez pas vous passer de chocolat, voici une recette cacaotée qui ne vous laissera pas indifférent... Il est aussi tout à fait possible de préparer une pâte à crêpes sans beurre, elles ne perdent pas du tout leur moelleux vous verrez.
Recette Pâte à crêpes sans repos
Ingrédients
- 250 g de farine
- 50 cl de lait
- 3 oeufs
- 1 sachet de sucre vanillé
- 1 c. à soupe de sucre
- 1 pincée de sel
- 30 g de beurre fondu
- arôme au choix : fleur d'oranger, rhum, vanille... (optionnel)
Préparation
1
Mettre la farine tamisée dans un saladier et former un puits. Verser la moitié du lait au centre et commencer à mélanger en faisant "glisser" la farine dans le lait.
2
Battre les oeufs avec le sucre vanillé, le sucre et le sel et verser dans le saladier en remuant sans cesse.
3
Ajouter le beurre fondu, bien mélanger et verser petit à petit le reste de lait jusqu'à l'obtention d'une pâte lisse et bien liquide.
4
S'il reste quelques grumeaux, passer un coup de mixeur plongeur.
5
Ajouter l'arôme de votre choix (facultatif) et passer à la cuisson des crêpes.