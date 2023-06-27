Pour le dîner, réalisez une quiche légère sans pâte au jambon et au fromage, une recette facile et pas chère

Très gourmande, cette quiche sans pâte au jambon et au fromage fera l'unanimité ! On la sert avec une salade verte pour un dîner léger.
Les quiches, il y en a pour tous les goûts ! Version végétarienne, version à la viande, au poisson, healthy ou plus généreuse, la quiche est toujours une bonne idée pour un dîner sans prise de tête. Voici une recette légère sans pâte au jambon et au fromage ! En plus d'être économique, elle est super facile à réaliser chez vous. Vous allez vous régaler sans vous ruiner avec cette quiche ! Et pour varier les plaisirs gourmands, osez la quiche aux courgettes et au chèvre. Si vous n'avez plus de pâte feuilletée ou brisée, découvrez toutes nos idées de quiches sans pâte !
Recette Quiche légère sans pâte au jambon et au fromage
Ingrédients
- 3 oeufs
- 100 g de fécule de maïs
- 500 ml de lait
- 100 g de jambon
- 100 g de fromage râpé
- sel, poivre
Préparation
1
Battre les oeufs avec la fécule de maïs, jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène.
2
Verser le lait progressivement tout en mélangeant. La pâte doit être lisse et sans grumeaux.
3
Ajouter le jambon en dés (ou en lamelles) et le fromage râpé. Assaisonner de sel et poivre puis bien remuer la préparation.
4
Verser dans un moule à tarte légèrement graissé. Enfourner 40 minutes à 180°C.
5
La quiche doit être bien dorée. Laisser refroidir quelques minutes avant de déguster.