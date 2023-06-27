Pour le dîner, réalisez une quiche légère sans pâte au jambon et au fromage, une recette facile et pas chère

Par Célia Papaïx ·

Quiche légère sans pâte au jambon et au fromage

Très gourmande, cette quiche sans pâte au jambon et au fromage fera l'unanimité ! On la sert avec une salade verte pour un dîner léger.

Les quiches, il y en a pour tous les goûts ! Version végétarienne, version à la viande, au poisson, healthy ou plus généreuse, la quiche est toujours une bonne idée pour un dîner sans prise de tête. Voici une recette légère sans pâte au jambon et au fromage ! En plus d'être économique, elle est super facile à réaliser chez vous. Vous allez vous régaler sans vous ruiner avec cette quiche ! Et pour varier les plaisirs gourmands, osez la quiche aux courgettes et au chèvre. Si vous n'avez plus de pâte feuilletée ou brisée, découvrez toutes nos idées de quiches sans pâte !

Recette Quiche légère sans pâte au jambon et au fromage

icone nombre de personnes 6
icone temps de préparation 00:05
icone temps de cuisson 00:40
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 3 oeufs
  • 100 g de fécule de maïs
  • 500 ml de lait
  • 100 g de jambon
  • 100 g de fromage râpé
  • sel, poivre

Préparation

1
Battre les oeufs avec la fécule de maïs, jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène.
2
Verser le lait progressivement tout en mélangeant. La pâte doit être lisse et sans grumeaux.
3
Ajouter le jambon en dés (ou en lamelles) et le fromage râpé. Assaisonner de sel et poivre puis bien remuer la préparation.
4
Verser dans un moule à tarte légèrement graissé. Enfourner 40 minutes à 180°C.
5
La quiche doit être bien dorée. Laisser refroidir quelques minutes avant de déguster.
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Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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