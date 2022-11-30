Succombez pour cette bûche à la pâte à tartiner et son glaçage façon rocher, elle est parfaite pour Noël !

Pour vos fêtes de fin d'année, voici une recette de bûche facile à reproduire chez vous et tellement gourmande !
Noël approche à grands pas et pour le dessert, on a envie cette année de réaliser notre bûche maison ! Pour les plus flemmards d'entre vous, on vous propose des recettes sans cuisson au chocolat ou aux fruits rouges. Mais pour les plus gourmands, voici une recette qui ne manquera pas de rester dans vos mémoires : une bûche à la pâte à tartiner, au chocolat et aux noisettes ! Son glaçage façon rocher est absolument irrésistible et ce n'est vraiment pas compliqué à faire chez vous. Alors, vous craquez ?
Recette Bûche de Noël au chocolat, pâte à tartiner et noisettes
Ingrédients
- Pour le biscuit roulé :
- 3 oeufs entiers
- 2 jaunes d'oeufs
- 220 g de sucre
- 85 g de farine
- 6 blancs d'oeufs
- Pour la bûche :
- 225 g de chocolat au lait
- 25 ml de huile de Tournesol
- 50 g de noisettes entières
- pâte à tartiner
Préparation
1
À l'aide d'un batteur électrique, monter les oeufs entiers avec les jaunes et 135 g de sucre jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Ajouter la farine et mélanger avec une spatule.
2
Monter les blancs d'oeufs en neige avec le reste de sucre (85 g) jusqu'à obtenir un bec d'oiseau. Mélanger les deux préparations délicatement avec une spatule.
3
Sur une plaque de cuisson, déposer une feuille de papier sulfurisé et la beurrer légèrement (environ 5 g). Verser la pâte et bien étaler de manière à avoir une épaisseur égale. Enfourner 5 minutes dans un four préchauffer à 210°C.
4
À la sortie du four, laisser refroidir 1 minute puis déposer le biscuit à l'envers sur un torchon humide. Cela va garder tout son moelleux. Tailler les bords pour obtenir un rectangle net.
5
Napper généreusement de pâte à tartiner (la réchauffer si besoin pour qu'elle soit plus liquide) et rouler le biscuit en faisant attention à ne pas le casser.
6
Faire fondre le chocolat au bain-marie. Ajouter l'huile et les noisettes concassées et torréfiées et bien mélanger le glaçage.
7
Verser le glaçage version rocher sur la bûche et réserver au frais pendant minimum 30 minutes.
8
Avant de servir, décorer selon vos envies !