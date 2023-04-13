Osez l'originalité de ces pâtes au pesto de petits pois, un plat coloré et très gourmand !

Voyez la vie en vert avec les pâtes au pesto de petits pois ! Une assiette de saison savoureuse et très facile à refaire à la maison.
C'est le légume du printemps ! Le petit pois frais fait son grand retour sur nos tables et on en profiter pour se régaler avec des recettes gourmandes et originales (vous pouvez le consommer toute l'année en surgelé ou en conserve). Après le gratin de conchiglioni farcis à la ricotta et aux petits pois, on vous propose de réaliser des pâtes au pesto de petits pois ! Cette sauce originale et très onctueuse va ravir vos papilles, on vous le garantit. Une assiette pleine de fraîcheur et de saveurs à découvrir de toute urgence !
Recette Pâtes au pesto de petits pois
Ingrédients
- 150 g de petits pois frais et écossés
- 1 bouquet de persil plat
- 1 bouquet de menthe
- 100 g de pignons de pin
- 50 g de parmesan
- 100 ml de huile d'olive
- 1 c. à café de jus de citron
- sel, poivre
- 500 g de pâtes
Préparation
1
Porter un grand volume d'eau salée à ébullition puis plonger les petits pois. Les faire cuire 15 minutes (ils doivent être encore croquants).
2
Égoutter avec une écumoire et les plonger dans un grand volume d'eau glacée pour stopper la cuisson et conserver leur couleur. Garder l'eau de cuisson pour la suite de la recette.
3
Déposer les petits pois dans un blender et ajouter le persil et la menthe bien lavés, les pignons, le parmesan, le jus de citron et l'huile d'olive. Mixer jusqu'à l'obtention d'un pesto bien lisse et homogène (ajouter un peu d'eau de cuisson si la texture est trop épaisse).
4
Saler, poivrer et réserver le pesto de petits pois.
5
Faire cuire les pâtes dans l'eau de cuisson des petits pois en suivant les instructions sur le paquet.
6
Égoutter les pâtes et les mélanger aussitôt avec le pesto de petits pois.