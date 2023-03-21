Les falafels de petits pois, une recette healthy, végétarienne et super gourmande qui va renverser vos papilles !

Par Célia Papaïx ·

Falafels de petits pois

À servir en entrée avec une salade ou pour l'apéritif avec une belle sauce citronnée au yaourt par exemple !

Pour varier des falafels traditionnels, on vous avait déjà proposé une variante au quinoa. Mais découvrez aujourd'hui une recette très gourmande aux petits pois ! Toutes les papilles vont adorer la douceur et la gourmandise de ces petites boulettes originaires du Liban et revisitées avec des petits pois. En plus, c'est vraiment très facile et rapide à préparer, on vous le garantit. Proposez également à vos convives un houmous de petits pois, terriblement onctueux et addictif.

Recette Falafels de petits pois

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:20
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 240 g de petits pois surgelés
  • 240 g de pois chiches
  • 2 c. à soupe de farine de maïs
  • 1/2 botte de persil ciselé
  • 1 bouquet de menthe ciselé
  • 1 oignon rouge haché
  • 2 c. à café de épices au choix (coriandre, cumin, paprika...)
  • 1/2 jus de citron
  • sel, poivre
  • 2 c. à soupe de huile d'olive

Préparation

1
Faire blanchir les petits pois 1 minute dans un grand volume d'eau bouillante. Égoutter.
2
Mettre tous les ingrédients dans un mixeur puis mixer jusqu'à l'obtention d'une texture lisse et homogène. Ajuster l'assaisonnement en sel et poivre.
3
Former des boulettes à l'aide de vos mains ou avec deux cuillères à soupe puis les déposer sur une plaque recouverte de papier cuisson.
4
Arroser d'huile d'olive puis enfourner 20 minutes à 200°C. Déguster avec une salade ou une sauce au tahini et au yaourt !
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- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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