Pâtes au poulet et aux épinards rapides

Par Célia Papaïx ·

Pâtes au poulet et aux épinards

Ce plat de pâtes au poulet et aux épinards express est économique et super gourmand ! À tester rapidement pour vous régaler à l'heure du dîner.

Qui a dit que gourmandise ne pouvait pas rimer avec économique ? Pas nous ! Voici une recette hyper facile à préparer sans vous ruiner et promis, vous allez vous régaler ! Les pâtes au poulet et aux épinards sont parfaites pour un dîner simple et express quand on n'a pas envie de se prendre la tête. Vous n'avez presque rien à faire pour cette recette : d'un côté des épinards et du poulet qui mijotent avec un peu de crème, de l'autre des pâtes. On mélange le tout, un peu de fromage et c'est tout ! Pour une version végétarienne, découvrez cette recette au gorgonzola et aux noix très gourmande.

Recette Pâtes au poulet et aux épinards

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:05
icone temps de cuisson 00:15
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 400 g de épinards frais (ou 200 g surgelés)
  • huile d'olive
  • 2 gousses d'ail
  • 300 g de poulet en filet
  • 200 ml de crème fraîche
  • 1 c. à soupe de moutarde
  • sel, poivre
  • 400 g de pâtes type penne
  • 50 g de parmesan

Préparation

1
Faire revenir les épinards dans une poêle avec un filet d'huile d'olive. Ajouter l'ail haché et le poulet coupé en morceaux.
2
Laisser cuire quelques minutes à feu vif et ajouter la crème et la moutarde. Saler, poivrer et bien mélanger puis laisser mijoter à feu doux.
3
Faire cuire les pâtes en suivant les instructions du paquet.
4
Égoutter les pâtes et les ajouter dans la poêle. Bien mélanger, saupoudrer de parmesan et servir aussitôt !
PâtesFacileRapidePas chères
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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