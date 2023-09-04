Ce plat de pâtes au poulet et aux épinards express est économique et super gourmand ! À tester rapidement pour vous régaler à l'heure du dîner.
Qui a dit que gourmandise ne pouvait pas rimer avec économique ? Pas nous ! Voici une recette hyper facile à préparer sans vous ruiner et promis, vous allez vous régaler ! Les pâtes au poulet et aux épinards sont parfaites pour un dîner simple et express quand on n'a pas envie de se prendre la tête. Vous n'avez presque rien à faire pour cette recette : d'un côté des épinards et du poulet qui mijotent avec un peu de crème, de l'autre des pâtes. On mélange le tout, un peu de fromage et c'est tout ! Pour une version végétarienne, découvrez cette recette au gorgonzola et aux noix très gourmande.
Recette Pâtes au poulet et aux épinards
Ingrédients
- 400 g de épinards frais (ou 200 g surgelés)
- huile d'olive
- 2 gousses d'ail
- 300 g de poulet en filet
- 200 ml de crème fraîche
- 1 c. à soupe de moutarde
- sel, poivre
- 400 g de pâtes type penne
- 50 g de parmesan
Préparation
1
Faire revenir les épinards dans une poêle avec un filet d'huile d'olive. Ajouter l'ail haché et le poulet coupé en morceaux.
2
Laisser cuire quelques minutes à feu vif et ajouter la crème et la moutarde. Saler, poivrer et bien mélanger puis laisser mijoter à feu doux.
3
Faire cuire les pâtes en suivant les instructions du paquet.
4
Égoutter les pâtes et les ajouter dans la poêle. Bien mélanger, saupoudrer de parmesan et servir aussitôt !