Voici la pavlova la plus gourmande de l'hiver à la crème de marrons, elle est tout simplement délicieuse !

Par Célia Papaïx ·

Pavlova à la crème de marrons

ALERTE GOURMANDISE ! Cette pavlova hivernale à la chantilly aux marrons et aux marrons glacés va faire fondre vos papilles…

Amoureux de crème de marrons, voici le dessert fait pour vous. Découvrez une pavlova craquante avec sa chantilly gourmande à la crème de marrons ! On ajoute quelques brisures de marrons glacés par-dessus pour parfaire ce dessert incroyable ! Comment ne pas craquer ? On aime déjà la pavlova exotique à la mangue, mais cette version risque de rapidement devenir notre préférée pour cet hiver… Et si vous n'avez jamais assez de crème de marrons, on vous conseille ces madeleines parfaites à l'heure du goûter.

Recette Pavlova à la crème de marrons

icone nombre de personnes 6
icone temps de préparation 00:15
icone temps de cuisson 01:30
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 6 blancs d'oeufs
  • 200 g de sucre glace
  • 1,5 c. à soupe de fécule de maïs
  • 1,5 c. à café de jus de citron
  • 100 g de Sucre en poudre
  • Pour la garniture :
  • 20 cl de crème liquide 30% MG bien froide
  • 20 g de sucre glace
  • 250 g de crème de marrons
  • quelques marrons glacés

Préparation

1
Préchauffer le four à 110°C.
2
Mélanger le sucre glace et la fécule de maïs et réserver.
3
Monter les blancs en neige à l'aide d'un batteur électrique. Verser en premier le jus de citron, puis incorporer petit à petit le sucre en poudre et le mélange précédent (sucre glace + fécule). Les blancs d'oeufs doivent former un "bec d'oiseau" et doivent être bien fermes.
4
Recouvrir une plaque de cuisson de papier sulfurisé. Former une grande pavlova (ou plusieurs petites) de la forme souhaitée. Enfourner 1h30. Laisser refroidir dans le four éteint, la porte entrouverte.
5
Pendant ce temps, monter la crème liquide en chantilly avec le sucre glace. Elle doit être bien ferme (attention de ne pas trop la battre non plus). Incorporer délicatement la moitié de la crème de marrons et bien mélanger.
6
Une fois la meringue refroidie, pocher la chantilly aux marrons et décorer avec le reste de la crème de marrons et des brisures de marrons glacés.
7
Servir sans attendre.
Hiver
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Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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