Ces verrines de poires à la crème de marrons sont prêtes en 5 minutes avec seulement 4 ingrédients !

Par Célia Papaïx ·

Verrine de poires, fromage blanc, granola et crème de marrons

Vos papilles vont en redemander tous les jours ! Les verrines de poires, fromage blanc, granola et crème de marrons sont le dessert idéal pour la saison.

Un dessert irrésistible prêt en 5 minutes avec 4 ingrédients ? Voici notre recette trop gourmande du jour : des verrines aux poires, fromage blanc, crème de marrons et granola. Ce dessert express fera de l'effet autour de la table, même pour les fêtes de fin d'année ! Pas besoin de se compliquer la vie pour se régaler… Petit conseil pour les plus gourmands : vous pouvez faire revenir les poires quelques minutes dans une poêle avec un peu de beurre et du sucre pour les faire caraméliser. C'est trop bon ! On vous recommande de réaliser votre crème de marrons maison, c'est hyper simple et ça fait toute la différence.

Recette Verrine de poires, fromage blanc, granola et crème de marrons

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:05
icone temps de cuisson 00:00
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 150 g de granola
  • 300 g de fromage blanc
  • 4 poires
  • crème de marrons

Préparation

1
Verser le granola au fond de verrines individuelles.
2
Éplucher les poires et les couper en cubes. Ajouter une couche sur le granola et recouvrir d'une couche de fromage blanc.
3
Ajouter un peu de crème de marrons, remettre du fromage blanc et terminer par des morceaux de poires.
4
Servir frais.
L'astuce du chef
Remplacer le granola par des spéculoos émiettés !
FacileRapideVerrineAutomne
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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