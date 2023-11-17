Ces verrines de poires à la crème de marrons sont prêtes en 5 minutes avec seulement 4 ingrédients !

Vos papilles vont en redemander tous les jours ! Les verrines de poires, fromage blanc, granola et crème de marrons sont le dessert idéal pour la saison.
Un dessert irrésistible prêt en 5 minutes avec 4 ingrédients ? Voici notre recette trop gourmande du jour : des verrines aux poires, fromage blanc, crème de marrons et granola. Ce dessert express fera de l'effet autour de la table, même pour les fêtes de fin d'année ! Pas besoin de se compliquer la vie pour se régaler… Petit conseil pour les plus gourmands : vous pouvez faire revenir les poires quelques minutes dans une poêle avec un peu de beurre et du sucre pour les faire caraméliser. C'est trop bon ! On vous recommande de réaliser votre crème de marrons maison, c'est hyper simple et ça fait toute la différence.
Recette Verrine de poires, fromage blanc, granola et crème de marrons
Ingrédients
- 150 g de granola
- 300 g de fromage blanc
- 4 poires
- crème de marrons
Préparation
1
Verser le granola au fond de verrines individuelles.
2
Éplucher les poires et les couper en cubes. Ajouter une couche sur le granola et recouvrir d'une couche de fromage blanc.
3
Ajouter un peu de crème de marrons, remettre du fromage blanc et terminer par des morceaux de poires.
L'astuce du chef
Remplacer le granola par des spéculoos émiettés !