Vous aimez la crème de marrons ? Voici une recette super facile pour la préparer à la maison !

Cette recette de crème de marrons maison est la meilleure du monde ! Vos papilles ne pourront pas y résister…
La crème de marrons est très facile à faire à la maison. Cette confiture bien gourmande qu'on peut incorporer dans des desserts ou tout simplement déguster à la petite cuillère (oui, on a tous nos plaisirs coupables...) se prépare avec seulement quelques ingrédients : des châtaignes (oui, on mange des châtaignes et pas des marrons, attention !), du sucre et de l'eau. Vous avez enfin plusieurs options pour parfumer votre crème de marrons : vanille, cannelle, tonka, rhum, zestes d'orange… Faites-vous plaisir ! On vous propose deux techniques selon les châtaignes choisies (surgelées ou en bocal) mais prenez soin de les choisir déjà cuites pour obtenir une belle texture crémeuse.
Recette Crème de marrons maison
Ingrédients
- 400 g de châtaignes cuites (en bocal ou surgelées)
- 250 g de sucre
- 220 ml de eau
Préparation
1
Si vous utilisez des châtaignes surgelées : les laisser décongeler puis les faire cuire environ 10 minutes dans de l'eau bouillante afin qu'elles deviennent "tendres".
2
Dans une casserole à fond épais, porter l'eau et le sucre à ébullition de manière à obtenir un sirop. Ajouter les châtaignes et laisser cuire 20 à 25 minutes en remuant de temps en temps.
3
Si vous utilisez des marrons en bocal : les écraser dans un moulin à légumes ou au presse-purée. Verser cette purée dans une casserole avec l'eau et le sucre. Porter le tout à ébullition et cuire à petits bouillons pendant 15 minutes.
4
Pour les deux techniques, à la fin de la cuisson, mixer pour lisser la préparation.
5
Verser dans des bocaux stérilisés et les retourner quelques minutes. Remettre à l'endroit et conserver dans un endroit sec et frais.
6
La crème de marrons se conserve une semaine au frais une fois ouverte (deux à trois mois dans les bocaux stérilisés pas ouverts).