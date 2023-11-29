Terminez le repas sur une note légère et acidulée avec la pavlova aux agrumes, un dessert à croquer !

Craquez pour cette pavlova à la crème aux agrumes, c'est la douceur parfaite après un repas lourd. C'est parti pour un zeste de gourmandise !
Voici un dessert à servir pour les fêtes de fin d'année (et pas seulement) : la pavlova aux agrumes. À la fois craquante et fondante, sucrée et acidulée, elle a tout pour plaire à vos papilles ! C'est un dessert idéal pour finir le repas car il est léger et gourmand. Pas de panique, ce n'est pas compliqué de réussir cette pavlova aux agrumes. Vous verrez que vos invités vous demanderont votre petit secret ! Si vous êtes un grand gourmand, on vous recommande la pavlova à la crème de marrons. On craque à tous les coups…
Recette Pavlova aux agrumes
Ingrédients
- Pour la meringue :
- 6 blancs d'oeufs
- 200 g de sucre glace
- 1/2 c. à soupe de fécule de maïs
- 1/2 c. à café de jus de citron
- 100 g de Sucre en poudre
- Pour la garniture :
- 4 oeufs
- 100 g de sucre roux
- 1 citron jaune non traité
- 1/2 orange non traitée
- 90 g de beurre
- 2 oranges entières (en suprêmes)
- Quelques feuilles de menthe
Préparation
1
Préchauffer le four à 110°C.
2
Réaliser la meringue : monter les blancs d'oeufs en neige à l'aide d'un batteur électrique. Verser le jus de citron puis incorporer petit à petit le sucre en poudre et le sucre glace préalablement mélangé à la fécule de maïs.
3
La meringue doit être bien brillante et ferme, elle doit former un "bec d'oiseau".
4
Déposer la meringue sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé en formant un disque d'environ 20 cm de diamètre.
5
Enfourner 1h30. Laisser la meringue sécher dans le four éteint pendant 1 heure puis laisser refroidir sur une grille.
6
Préparer la crème aux agrumes : battre les oeufs avec la moitié du sucre.
7
Râper le zeste du citron et de l'orange. Presser le jus pour récupérer 7,5 cl. Porter le jus avec le reste de sucre et les zestes.
8
Verser ce mélange sur les oeufs et fouetter vivement. Remettre le tout dans la casserole et laisser épaissir en mélangeant sans cesse. Incorporer le beurre coupé en petits morceaux et passer au mixeur plongeur pour lisser la préparation.
9
Filmer au contact (pour éviter que la crème ne "croûte") et réserver au frais.
10
Pour servir : déposer la crème aux agrumes sur la meringue et décorer avec les suprêmes d'orange et des feuilles de menthe fraîche.