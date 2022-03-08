Beaucoup de moelleux et de gourmandise pour le goûter avec ce cake aux agrumes

Par Célia Papaïx ·

Cake aux agrumes

Vous allez complètement fondre pour ce cake très moelleux aux agrumes. Ses saveurs acidulées et gourmandes vont enivrer vos papilles !

Au goûter, au petit-déjeuner ou pour finir le repas sur une touche sucrée, ce cake aux agrumes a tout pour plaire ! Très moelleux et surtout très gourmand, il est aussi hyper simple à faire à la maison. Le citron va venir réveiller vos papilles avec son acidité naturelle tandis que la douceur de l'orange vous aidera à faire le plein de vitamines et à la lutter contre la fatigue et le froid. Et parce que l'on ne fait jamais assez le plein de vitamines tout en gourmandise, on craque pour une tarte à l'orange facile à réaliser ou une tartelette plus originale à l'orange et au thym. On se rafraîchit avec la glace à l'orange, délicieuse à n'importe quelle occasion !

Recette Cake aux agrumes

icone nombre de personnes 8
icone temps de préparation 00:15
icone temps de cuisson 00:45
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 2 oranges
  • 2 citrons
  • 350 g de sucre
  • 4 oeufs
  • 140 g de crème liquide
  • 280 g de farine
  • 1 sachet de levure
  • 100 g de beurre

Préparation

1
Prélever les zestes des oranges et des citrons (garder les agrumes pour le reste de la recette) puis les déposer dans un blender avec 300 g de sucre. Mixer et remuer de temps en temps pour un mélange bien homogène.
2
Dans un saladier, verser le sucre aux zestes d'agrumes et ajouter les oeufs et la crème liquide. Remuer puis incorporer la farine mélangée à la levure en trois fois pour éviter les grumeaux. Verser enfin le beurre fondu.
3
Débarrasser l'appareil dans un moule à cake beurré et fariné puis enfourner 45 à 50 minutes à 150°C.
4
Quelques minutes avant la fin de cuisson du cake, préparer le sirop : faire chauffer les 50 g de sucre restant avec le jus des citrons et des oranges.
5
Quand le cake est cuit (vérifier la cuisson avec la pointe d'un couteau), le piquer à l'aide d'un cure-dent ou d'un pic à brochette à plusieurs endroits et verser le sirop sur le cake encore chaud dans le moule.
6
Laisser imbiber pendant quelques minutes et retirer le surplus de sirop. Démouler le cake délicatement quand il a complètement refroidi.
L'astuce du chef
Décorer avec des tranches d'orange ou de citron.
Cake
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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