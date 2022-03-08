Beaucoup de moelleux et de gourmandise pour le goûter avec ce cake aux agrumes

Vous allez complètement fondre pour ce cake très moelleux aux agrumes. Ses saveurs acidulées et gourmandes vont enivrer vos papilles !
Au goûter, au petit-déjeuner ou pour finir le repas sur une touche sucrée, ce cake aux agrumes a tout pour plaire ! Très moelleux et surtout très gourmand, il est aussi hyper simple à faire à la maison. Le citron va venir réveiller vos papilles avec son acidité naturelle tandis que la douceur de l'orange vous aidera à faire le plein de vitamines et à la lutter contre la fatigue et le froid. Et parce que l'on ne fait jamais assez le plein de vitamines tout en gourmandise, on craque pour une tarte à l'orange facile à réaliser ou une tartelette plus originale à l'orange et au thym. On se rafraîchit avec la glace à l'orange, délicieuse à n'importe quelle occasion !
Ingrédients
- 2 oranges
- 2 citrons
- 350 g de sucre
- 4 oeufs
- 140 g de crème liquide
- 280 g de farine
- 1 sachet de levure
- 100 g de beurre
Préparation
1
Prélever les zestes des oranges et des citrons (garder les agrumes pour le reste de la recette) puis les déposer dans un blender avec 300 g de sucre. Mixer et remuer de temps en temps pour un mélange bien homogène.
2
Dans un saladier, verser le sucre aux zestes d'agrumes et ajouter les oeufs et la crème liquide. Remuer puis incorporer la farine mélangée à la levure en trois fois pour éviter les grumeaux. Verser enfin le beurre fondu.
3
Débarrasser l'appareil dans un moule à cake beurré et fariné puis enfourner 45 à 50 minutes à 150°C.
4
Quelques minutes avant la fin de cuisson du cake, préparer le sirop : faire chauffer les 50 g de sucre restant avec le jus des citrons et des oranges.
5
Quand le cake est cuit (vérifier la cuisson avec la pointe d'un couteau), le piquer à l'aide d'un cure-dent ou d'un pic à brochette à plusieurs endroits et verser le sirop sur le cake encore chaud dans le moule.
6
Laisser imbiber pendant quelques minutes et retirer le surplus de sirop. Démouler le cake délicatement quand il a complètement refroidi.
L'astuce du chef
Décorer avec des tranches d'orange ou de citron.