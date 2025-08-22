Ceviche de dorade aux agrumes : une entrée fraîche de poisson mariné sans cuisson

Ce ceviche de dorade aux agrumes et avocat transporte les papilles sur les côtes péruviennes en une seule bouchée ! Le ceviche est une technique ancestrale de «cuisson» à l'acide. Il transforme un simple poisson cru en mets délicat grâce aux agrumes. La dorade (orthographiée également daurade), poisson noble et tendre, s'associe parfaitement à l'onctuosité de l'avocat et au piquant des piments. Sans cuisson, cette recette raffinée impression à tous les coups ! Vous pourrez la présenter aussi bien en apéritif pour une mise en bouche qu'en entrée plus généreuse. C'est frais, gourmand et facile à cuisiner !

icone nombre de personnes 6
icone temps de préparation 00:15
icone temps de cuisson 00:00
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 600 g de filets de dorade ultra-frais (ou bar)
  • 4 citrons verts
  • 1 citron jaune
  • 1 pamplemousse rose
  • 2 avocats
  • 1 oignon rouge
  • 1 piment rouge (piment oiseau)
  • 3 c. à soupe de coriandre fraîche ciselée
  • 2 c. à soupe de huile d'olive
  • sel, poivre

Préparation

1
Retirer la peau des filets de dorade et couper la chair en cubes d'1,5 cm environ.
2
Déposer le poisson dans un contenant en verre.
3
Presser le jus des citrons verts et du citron jaune puis verser sur le poisson. Ajouter du sel et veiller à ce que tous les morceaux de poisson soient immergés sous le jus de citron.
4
Couvrir de film alimentaire et placer au frais pendant 2 à 3 heures (pas plus afin d'éviter que le poisson ne devienne caoutchouteux).
5
Pendant ce temps, éplucher et récupérer les suprêmes de pamplemousse.
6
Émincer l'oignon rouge et le faire dégorger dans de l'eau froide pendant 30 minutes.
7
Couper les avocats en cubes et arroser de jus de citron. Épépiner et hacher finement le piment oiseau (à doser selon votre tolérance).
8
Récupérer le poisson mariné et ajouter l'oignon égoutté, le piment, les suprêmes de pamplemousse, l'avocat et la coriandre.
9
Arroser d'huile d'olive et mélanger délicatement. Goûter et rectifier l'assaisonnement. Servir bien frais !
