On se régale avec un plat gourmand et familial : le petit salé aux lentilles !

Par Célia Papaïx ·

Petit salé aux lentilles

Mettez les petits plats dans les grands et préparez un délicieux petit salé aux lentilles ! Ce plat saura régaler toutes les papilles autour de la table.

Vous ne savez pas comment cuisiner les lentilles ? Et si vous (re)découvriez le petit salé aux lentilles ? Cette recette traditionnelle est super facile à reproduire à la maison et vous verrez que tout le monde va aimer les lentilles de cette manière. Vous pouvez aussi les préparer dans un potimarron avec du roquefort pour un plat plein de caractère et de gourmandise. Mettez des lentilles corail dans vos assiettes avec cette soupe réconfortante !

Recette Petit salé aux lentilles

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 01:00
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 400 g de lentilles vertes
  • 1 oignon
  • 2 clous de girofle
  • 3 carottes
  • 1 bouquet garni
  • sel, poivre
  • 400 g de poitrine demi-sel
  • 2 saucisses de Morteau
  • 4 échalotes
  • 1 gousse d'ail
  • 1 c. à soupe de huile d'olive

Préparation

1
Recouvrir les lentilles d'eau froide et ajouter l'oignon pelé et piqué avec les clous de girofle. Ajouter les carottes épluchées ainsi que le bouquet garni.
2
Mettre à chauffer et compter 30 minutes de cuisson au moment de l'ébullition.
3
Couvrir la poitrine demi-sel d'eau froide et faire cuire 1 heure à petits bouillons.
4
20 minutes avant la fin de cuisson, ajouter les saucisses de Morteau.
5
Faire suer les échalotes et la gousse d'ail dans une grande cocotte avec de l'huile d'olive. Ajouter les lentilles égouttées (sans l'oignon et le bouquet garni) ainsi que les carottes coupées en rondelles.
6
Ajouter également les saucisses de Morteau tranchées en lamelles et la poitrine coupée en morceaux. Assaisonner de sel et de poivre et laisser mijoter le tout 10 minutes.
7
Servir chaud.
ClassiquesViandeFacile
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Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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