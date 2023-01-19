On se régale avec un plat gourmand et familial : le petit salé aux lentilles !

Mettez les petits plats dans les grands et préparez un délicieux petit salé aux lentilles ! Ce plat saura régaler toutes les papilles autour de la table.
Vous ne savez pas comment cuisiner les lentilles ? Et si vous (re)découvriez le petit salé aux lentilles ? Cette recette traditionnelle est super facile à reproduire à la maison et vous verrez que tout le monde va aimer les lentilles de cette manière. Vous pouvez aussi les préparer dans un potimarron avec du roquefort pour un plat plein de caractère et de gourmandise. Mettez des lentilles corail dans vos assiettes avec cette soupe réconfortante !
Recette Petit salé aux lentilles
Ingrédients
- 400 g de lentilles vertes
- 1 oignon
- 2 clous de girofle
- 3 carottes
- 1 bouquet garni
- sel, poivre
- 400 g de poitrine demi-sel
- 2 saucisses de Morteau
- 4 échalotes
- 1 gousse d'ail
- 1 c. à soupe de huile d'olive
Préparation
1
Recouvrir les lentilles d'eau froide et ajouter l'oignon pelé et piqué avec les clous de girofle. Ajouter les carottes épluchées ainsi que le bouquet garni.
2
Mettre à chauffer et compter 30 minutes de cuisson au moment de l'ébullition.
3
Couvrir la poitrine demi-sel d'eau froide et faire cuire 1 heure à petits bouillons.
4
20 minutes avant la fin de cuisson, ajouter les saucisses de Morteau.
5
Faire suer les échalotes et la gousse d'ail dans une grande cocotte avec de l'huile d'olive. Ajouter les lentilles égouttées (sans l'oignon et le bouquet garni) ainsi que les carottes coupées en rondelles.
6
Ajouter également les saucisses de Morteau tranchées en lamelles et la poitrine coupée en morceaux. Assaisonner de sel et de poivre et laisser mijoter le tout 10 minutes.