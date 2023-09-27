Voici une recette pas chère et facile à faire : des petits pains farcis et gratinés, c'est hyper gourmand !

Par Célia Papaïx ·

Petit pain farci gratiné

Gagnez du temps sans dépenser trop d'argent avec cette recette de petits pains ! Farcis et gratinés, ces petits pains vont vous régaler à tous les coups.

Idée de recette express et économique : les petits pains farcis et gratinés ! À garnir selon vos goûts et vos envies, vous n'avez plus qu'à déposer une tranche de fromage de votre choix pour toute la gourmandise de cette préparation… N'hésitez pas à farcir bien généreusement pour régaler vos papilles ! Ça change du pain à l'ail (qu'on adore également) ou des œufs cocottes dans un petit pain. Cette recette à décliner à l'infini est si facile et rapide à préparer qu'on va l'adopter sans hésitation !

Recette Petit pain farci gratiné

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:05
icone temps de cuisson 00:15
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 4 petits pains ronds
  • 2 tranches de jambon
  • 2 champignons de Paris
  • 1 tomate
  • 2 c. à soupe de fromage frais (ou crème fraîche)
  • sel, poivre
  • un peu de ciboulette ciselée
  • 4 tranches de fromage (au choix)

Préparation

1
Découper le chapeau des petits pains et retirer délicatement la mie à l'aide d'une cuillère.
2
Couper le jambon, les champignons et la tomate en petits dés. Mélanger avec le fromage frais, la ciboulette ciselée et assaisonner de sel et de poivre.
3
Garnir les petits pains avec cette farce et déposer une tranche de fromage par-dessus (emmental, fromage à raclette...).
4
Enfourner une quinzaine de minutes à 180°C pour que le fromage fonde et gratine bien. Déguster aussitôt !
Pas chèresFacileRapideétudiantes
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Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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