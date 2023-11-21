Le dessert facile et gourmand du jour : les poires au chocolat ! Une recette classique mais qui fait toujours plaisir

Par Célia Papaïx ·

Poires au chocolat

Des poires fondantes recouvertes d'une sauce au chocolat hyper généreuse, vous en rêvez ? Voici la recette parfaite pour vous régaler à l'heure du dessert !

Les poires au chocolat, c'est vraiment le dessert vite fait bien fait qu'on peut servir à n'importe quelle occasion ! Pour réaliser cette douceur gourmande, il suffit de pocher des poires entières dans un sirop et de les recouvrir d'une sauce au chocolat maison. C'est tout ! On ajoute ici quelques amandes effilées pour le côté craquant mais cette recette est vraiment abordable et facile à refaire chez vous. Promis, vous allez régaler les papilles de tout le monde avec les poires au chocolat, en cuisine !

Recette Poires au chocolat

icone nombre de personnes 6
icone temps de préparation 00:05
icone temps de cuisson 00:20
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 6 poires
  • 400 ml de eau
  • 100 g de sucre
  • 200 g de chocolat noir dessert
  • 50 g de beurre
  • 50 g de amandes effilées

Préparation

1
Peler les poires et les conserver entières.
2
Dans une casserole, faire chauffer l'eau avec le sucre. Une fois le sucre dissout et l'eau à légère ébullition, déposer les poires debout et laisser cuire 20 minutes.
3
Une fois les poires cuites (elles doivent être tendres), les laisser refroidir sur une grille.
4
Chauffer le sirop et le laisser réduire de moitié. Ajouter le chocolat en morceaux et le faire fondre. Hors du feu, ajouter le beurre en dés et fouetter pour lisser la préparation. Elle doit être bien brillante.
5
Déposer une poire par assiette de présentation et verser du chocolat fondu généreusement. Parsemer d'amandes effilées et déguster sans plus attendre.
L'astuce du chef
Vous pouvez ajouter un bâton de cannelle, de la vanille ou autre dans le sirop pour parfumer vos poires !
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- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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