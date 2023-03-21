Ce gâteau moelleux au chocolat et aux poires est super gourmand et prêt en un rien de temps

Vous allez fondre de plaisir pour ce dessert cacaoté et fruité absolument irrésistible !
Les poires et le chocolat se marient à merveille. La douceur sucrée du fruit et la gourmandise du chocolat forment un mélange de saveurs auquel nos papilles succombent à tous les coups. La preuve avec la charlotte rafraîchissante aux poires et au chocolat. Cette fois-ci, cuisinez un merveilleux gâteau moelleux au chocolat et aux poires ! Il ne vous laissera vraiment pas insensible. Pour ceux qui n'aiment pas le chocolat, vous trouverez une recette de gâteau au yaourt et aux poires à préparer en moins de 10 minutes.
Recette Gâteau moelleux au chocolat et aux poires
Ingrédients
- 3 poires
- 3 oeufs
- 100 g de sucre
- 120 g de beurre
- 200 g de chocolat noir dessert
- 120 g de farine
- 1 sachet de levure
Préparation
1
Éplucher, retirer le trognon et couper grossièrement les poires. Arroser de jus de citron et couvrir de film alimentaire.
2
Faire fondre le beurre et le chocolat au micro-ondes ou au bain-marie en remuant régulièrement.
3
Battre les oeufs et le sucre jusqu'à l'obtention d'un mélange mousseux. Ajouter la farine et la levure.
4
Verser le chocolat fondu et mélanger jusqu'à ce que la pâte soit bien homogène. Ajouter les morceaux de poires puis verser dans un moule beurré et fariné.
5
Enfourner 35 à 40 minutes à 180°C (vérifier la cuisson avec la pointe d'un couteau).
6
Laisser tiédir avant de déguster.