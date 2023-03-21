Ce gâteau moelleux au chocolat et aux poires est super gourmand et prêt en un rien de temps

Par Célia Papaïx ·

Gâteau moelleux au chocolat et aux poires

Vous allez fondre de plaisir pour ce dessert cacaoté et fruité absolument irrésistible !

Les poires et le chocolat se marient à merveille. La douceur sucrée du fruit et la gourmandise du chocolat forment un mélange de saveurs auquel nos papilles succombent à tous les coups. La preuve avec la charlotte rafraîchissante aux poires et au chocolat. Cette fois-ci, cuisinez un merveilleux gâteau moelleux au chocolat et aux poires ! Il ne vous laissera vraiment pas insensible. Pour ceux qui n'aiment pas le chocolat, vous trouverez une recette de gâteau au yaourt et aux poires à préparer en moins de 10 minutes.

Recette Gâteau moelleux au chocolat et aux poires

icone nombre de personnes 6
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:40
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 3 poires
  • 3 oeufs
  • 100 g de sucre
  • 120 g de beurre
  • 200 g de chocolat noir dessert
  • 120 g de farine
  • 1 sachet de levure

Préparation

1
Éplucher, retirer le trognon et couper grossièrement les poires. Arroser de jus de citron et couvrir de film alimentaire.
2
Faire fondre le beurre et le chocolat au micro-ondes ou au bain-marie en remuant régulièrement.
3
Battre les oeufs et le sucre jusqu'à l'obtention d'un mélange mousseux. Ajouter la farine et la levure.
4
Verser le chocolat fondu et mélanger jusqu'à ce que la pâte soit bien homogène. Ajouter les morceaux de poires puis verser dans un moule beurré et fariné.
5
Enfourner 35 à 40 minutes à 180°C (vérifier la cuisson avec la pointe d'un couteau).
6
Laisser tiédir avant de déguster.
GâteauFruitsFacile
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Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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