Dégustez ces incroyables poivrons farcis au thon, ils sont absolument irrésistibles !

Cette recette spéciale été va vite devenir une de vos favorites ! Gourmands, généreux et savoureux, les poivrons farcis au thon vont faire rougir toutes les papilles de votre table.
Pour changer des traditionnels poivrons farcis à la viande hachée, osez cette version au thon ! Légère et gourmande, cette recette va faire des heureux on vous le garantit. Vous pouvez aussi décliner cette recette avec des courgettes et une belle béchamel onctueuse ou alors en entrée froide avec des tomates. Mais aujourd'hui, c'est le poivron qu'on met à l'honneur ! Vert, rouge ou encore jaune, à vous de choisir votre couleur préférée et il ne vous restera plus qu'à vous régaler avec une farce au thon. En cuisine !
Recette Poivrons farcis au thon
Ingrédients
- 4 poivrons
- 500 g de thon en boîte
- 400 ml de crème fraîche
- 150 g de parmesan
- 130 g de chapelure
- 2 gousses d'ail
- 2 c. à soupe de Ciboulette ciselée
- sel, poivre
- huile d'olive
- 8 c. à soupe de parmesan
Préparation
1
Laver et couper les poivrons en deux. Enlever les graines et les membranes blanches puis les déposer dans un plat à gratin légèrement huilé. Arroser d'un filet d'huile d'olive les demi-poivrons.
2
Réaliser la farce : émietter le thon à la fourchette puis ajouter la crème fraîche, le parmesan, la chapelure, les gousses d'ail hachées et la ciboulette ciselée. Bien mélanger et assaisonner de sel et de poivre.
3
Si la farce parait trop "sèche", ajouter un peu d'huile d'olive. Répartir cette préparation dans les demi-poivrons.
4
Saupoudrer d'une cuillère à soupe de parmesan puis enfourner 40 minutes à 180°C.
5
À la mi-cuisson, recouvrir de papier aluminium pour ne pas trop sécher la farce. Servir aussitôt !