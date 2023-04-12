Recette comme mamie : les poivrons farcis au four, un plat coloré et plein de saveurs !

Replongez dans vos souvenirs d'enfance avec les poivrons farcis au four ! Une recette qui sent bon la gourmandise.
Tout comme les tomates farcies, les poivrons farcis ensoleillent nos assiettes avec leurs saveurs gourmandes ! Très facile à réaliser, ce plat inspiré du carnet de recettes de nos grands-mères va combler vos papilles. Vous pouvez toujours les farcir avec du thon si vous voulez varier les plaisirs. Rouges, jaunes, verts, les poivrons vont faire sensation à table !
Recette Poivrons farcis au four
Ingrédients
- 2 oignons
- 2 gousses d'ail
- 1 branche de persil
- 3 tranches de pain de mie
- 200 ml de lait tiède
- 250 g de chair à saucisse
- 250 g de boeuf haché
- 1 oeuf
- sel, poivre
- 4 poivrons
Préparation
1
Éplucher et émincer finement les oignons et les gousses d'ail. Ciseler le persil.
2
Imbiber le pain de mie dans le lait légèrement tiède afin qu'il ramollisse.
3
Mélanger les oignons, l'ail, le persil, le pain de mie égoutté et émietté, la chair à saucisse, la viande hachée et l'oeuf avec les mains jusqu'à l'obtention d'une préparation homogène.
4
Assaisonner la farce de sel et de poivre puis réserver.
5
Laver et évider les poivrons (par le haut pour les conserver "entiers"). Les farcir généreusement et les déposer dans un plat à gratin.
6
Enfourner pendant 1 heure à 200°C, retourner à mi-cuisson. Déguster chaud !
L'astuce du chef
Vous pouvez ajouter du fromage râpé 20 minutes avant la fin de la cuisson pour gratiner vos poivrons farcis !