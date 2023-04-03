Succombez aux délices de ce poulet mariné aux abricots et aux épices !

Par Célia Papaïx ·

Poulet aux abricots et aux épices

Un mélange de saveurs sucrées et salées pour se régaler facilement !

Ce plat tout-en-un est super facile et rapide à préparer. Il suffit de badigeonner ses cuisses de poulet avec du miel et de la moutarde, de tout mettre dans un plat avec des abricots secs et de laisser cuire au four. Vous voyez, c'est super simple ! Vos papilles vont adorer les saveurs sucrées et salées de cette recette gourmande. Avec son riz bien parfumé, cette recette de poulet aux abricots et aux épices va vite devenir votre nouveau plat préféré !

Recette Poulet aux abricots et aux épices

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:45
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 30 g de miel
  • 60 g de moutarde à l'ancienne
  • 8 cuisses de poulet
  • 320 g de riz
  • 120 g de abricots secs
  • 1 c. à soupe de curcuma
  • 1 c. à soupe de gingembre moulu
  • 1 c. à café de coriandre en poudre
  • 1 gousse d'ail
  • 1 oignon
  • 4 brins de thym frais
  • sel, poivre
  • 500 ml de eau

Préparation

1
Mélanger le miel et la moutarde. Badigeonner les cuisses de poulet avec ce mélange, saler et poivrer.
2
Dans un plat allant au four, déposer le riz, les abricots coupés en morceaux, les épices, le thym, l'ail haché et l'oignon émincé.
3
Verser de l'eau et mélanger. Déposer les cuisses de poulet par-dessus puis enfourner à 180°C pendant 45 minutes.
4
Le poulet doit être bien doré et le riz doit être cuit. Servir chaud !
ViandeFacile
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Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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