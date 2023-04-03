Succombez aux délices de ce poulet mariné aux abricots et aux épices !

Un mélange de saveurs sucrées et salées pour se régaler facilement !
Ce plat tout-en-un est super facile et rapide à préparer. Il suffit de badigeonner ses cuisses de poulet avec du miel et de la moutarde, de tout mettre dans un plat avec des abricots secs et de laisser cuire au four. Vous voyez, c'est super simple ! Vos papilles vont adorer les saveurs sucrées et salées de cette recette gourmande. Avec son riz bien parfumé, cette recette de poulet aux abricots et aux épices va vite devenir votre nouveau plat préféré !
Recette Poulet aux abricots et aux épices
Ingrédients
- 30 g de miel
- 60 g de moutarde à l'ancienne
- 8 cuisses de poulet
- 320 g de riz
- 120 g de abricots secs
- 1 c. à soupe de curcuma
- 1 c. à soupe de gingembre moulu
- 1 c. à café de coriandre en poudre
- 1 gousse d'ail
- 1 oignon
- 4 brins de thym frais
- sel, poivre
- 500 ml de eau
Préparation
1
Mélanger le miel et la moutarde. Badigeonner les cuisses de poulet avec ce mélange, saler et poivrer.
2
Dans un plat allant au four, déposer le riz, les abricots coupés en morceaux, les épices, le thym, l'ail haché et l'oignon émincé.
3
Verser de l'eau et mélanger. Déposer les cuisses de poulet par-dessus puis enfourner à 180°C pendant 45 minutes.
4
Le poulet doit être bien doré et le riz doit être cuit. Servir chaud !