Des abricots rôtis au miel, romarin et à la vanille pour un moment très gourmand

Voici un dessert très simple et très rapide à réaliser : des abricots rôtis au miel, romarin et à la vanille. C'est tellement gourmand que vous n'y résisterez pas !

C'est le grand retour des abricots ! Ce fruit estival se déguste tout aussi bien nature que dans un dessert gourmand. La preuve avec un gâteau tout simple et bien moelleux au yaourt ou bien dans une glace rafraîchissante. Mais connaissez-vous les abricots rôtis ? Cette préparation au miel, romarin et à la vanille va régaler vos papilles. Vous pourrez les accompagner d'une boule de glace, c'est LE dessert de l'été ! Et si vous voulez varier un peu les plaisirs, on vous propose les pêches rôties idéales pour les beaux jours.