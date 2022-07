Du poulet aux abricots pour un voyage gourmand, estival et sans prise de tête !

Un plat riche en saveurs et en gourmandise parfait pour l'été !

On vous prouve une nouvelle fois que l'abricot se marie à merveille avec le poulet ! Après les boulettes de poulet, abricots et épices, découvrez cette recette super simple à refaire à la maison et très parfumée ! Un poulet tendre et savoureux à dévorer tout l'été dans une assiette sucrée salée, vous n'y résisterez pas. Pour ceux qui aiment quand ça fait chauffer les papilles, voici des ailes de poulet épicées qui vont vous faire rougir de plaisir ! Terminez le repas sur une touche de douceur avec la très gourmande panna cotta aux abricots.