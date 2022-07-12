Du poulet aux abricots pour un voyage gourmand, estival et sans prise de tête !

Par Célia Papaïx ·

Poulet aux abricots

Un plat riche en saveurs et en gourmandise parfait pour l'été !

On vous prouve une nouvelle fois que l'abricot se marie à merveille avec le poulet ! Après les boulettes de poulet, abricots et épices, découvrez cette recette super simple à refaire à la maison et très parfumée ! Un poulet tendre et savoureux à dévorer tout l'été dans une assiette sucrée salée, vous n'y résisterez pas. Pour ceux qui aiment quand ça fait chauffer les papilles, voici des ailes de poulet épicées qui vont vous faire rougir de plaisir ! Terminez le repas sur une touche de douceur avec la très gourmande panna cotta aux abricots.

Recette Poulet aux abricots

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:05
icone temps de cuisson 00:40
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 1 oignon
  • huile d'olive
  • 1 c. à soupe de épices (curry, curcuma, cumin...)
  • 4 cuisses de poulet
  • 1 filet de miel
  • 8 abricots
  • brins de romarin

Préparation

1
Faire chauffer l'huile d'olive et l'épice choisie dans une cocotte sur feu vif. Ajouter l'oignon émincé et faire revenir le tout pendant 2 à 3 minutes.
2
Ajouter les cuisses de poulet et arroser d'un filet de miel. Laisser cuire 5 minutes de chaque côté.
3
Dénoyauter les abricots et les couper en deux. Les ajouter dans la cocotte puis couvrir à mi-hauteur d'eau. Parsemer de brins de romarin avant de laisser mijoter 30 minutes à feu doux.
4
Déguster bien chaud !
Viande
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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