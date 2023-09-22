Laissez-vous envouter par les saveurs gourmandes du poulet mijoté à la moutarde !

Un plat généreux, familial et gourmand pour ravir vos papilles !
Vous aussi vous adorez les plats de poulet mijoté ? Voici une nouvelle recette à tester de toute urgence : le poulet mijoté à la moutarde ! On vous recommande vivement de faire votre moutarde maison pour encore plus de saveurs et d'explosion en bouche. À servir avec des pommes de terre sautées ou du riz, c'est très simple à préparer et idéal pour un déjeuner en famille. Le poulet mijoté à la moutarde est une recette riche et généreuse qui plaira à tout le monde autour de la table.
Recette Poulet mijoté à la moutarde
Ingrédients
- 4 blancs de poulet
- 1 gousse d'ail
- 70 g de moutarde
- 250 g de crème fraîche épaisse
- 250 ml de bouillon de volaille
- sel, poivre
- 20 g de beurre
- huile d'olive
Préparation
1
Mélanger la moutarde avec la crème fraîche et la gousse d'ail hachée dans un bol. Verser le bouillon tiède pour délayer. Saler et poivrer.
2
Dans une cocotte, faire fondre le beurre avec un peu d'huile d'olive. Saisir à feu vif les blancs de poulet quelques minutes par face.
3
Baisser le feu et verser la sauce. Mélanger et laisser mijoter une vingtaine de minutes à couvert.
4
Enlever les morceaux de poulet (les réserver dans un plat avec du papier aluminium pour les tenir au chaud) et remonter le feu pour faire épaissir la sauce (environ 10 minutes).
5
Servir les blancs de poulet avec la sauce chaude !