Ce poulet mijoté aux olives est un concentré de saveurs et de gourmandise, facile à préparer !

Un plat familial qui saura ravir toutes les papilles autour de la table. Découvrez le poulet mijoté aux olives, une recette simple mais très gourmande !
Le poulet est parfaitement tendre et parfumé… Les saveurs ensoleillées de ce poulet mijoté aux olives vont envoûter vos papilles ! À servir pour un moment de convivialité et de gourmandise, tout le monde vous demandera votre petit secret. N'hésitez pas à ajouter quelques citrons confits, des légumes, d'autres herbes aromatiques ou épices pour encore plus de saveurs à la dégustation ! L'avantage de cette recette, c'est qu'elle est super facile à reproduire chez vous alors vite, en cuisine !
Recette Poulet mijoté aux olives
Ingrédients
- 1,8 kg de poulet coupé en morceaux
- huile d'olive
- sel, poivre
- 2 oignons
- 2 gousses d'ail
- 100 ml de vin blanc
- 100 ml de eau
- 60 g de olives vertes dénoyautées
- 60 g de olives noires dénoyautées
- Herbes de Provence
Préparation
1
Saler et poivrer les morceaux de poulet. Les faire revenir dans une cocotte avec un filet d'huile d'olive jusqu'à ce que les morceaux soient bien dorés (environ 10 minutes).
2
Retirer le poulet de la cocotte. Faire fondre les oignons et les gousses d'ail émincés dans la cocotte avec un peu d'huile d'olive. Au bout de 5 minutes, remettre les morceaux de poulet, verser le vin blanc et l'eau et ajouter les olives bien égouttées.
3
Assaisonner de sel, poivre, herbes de Provence et laisser mijoter à couvert pendant 40 minutes à feu doux.
4
Goûter et ajuster l'assaisonnement si besoin. Poursuivre la cuisson quelques minutes et servir.
L'astuce du chef
Vous pouvez ajouter quelques légumes dans la cocotte : tomates cerises ou aubergines par exemple.