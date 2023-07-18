Ce poulet mijoté aux olives est un concentré de saveurs et de gourmandise, facile à préparer !

Par Célia Papaïx ·

Poulet mijoté aux olives

Un plat familial qui saura ravir toutes les papilles autour de la table. Découvrez le poulet mijoté aux olives, une recette simple mais très gourmande !

Le poulet est parfaitement tendre et parfumé… Les saveurs ensoleillées de ce poulet mijoté aux olives vont envoûter vos papilles ! À servir pour un moment de convivialité et de gourmandise, tout le monde vous demandera votre petit secret. N'hésitez pas à ajouter quelques citrons confits, des légumes, d'autres herbes aromatiques ou épices pour encore plus de saveurs à la dégustation ! L'avantage de cette recette, c'est qu'elle est super facile à reproduire chez vous alors vite, en cuisine !

Recette Poulet mijoté aux olives

icone nombre de personnes 6
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:50
icone difficulté

Ingrédients

  • 1,8 kg de poulet coupé en morceaux
  • huile d'olive
  • sel, poivre
  • 2 oignons
  • 2 gousses d'ail
  • 100 ml de vin blanc
  • 100 ml de eau
  • 60 g de olives vertes dénoyautées
  • 60 g de olives noires dénoyautées
  • Herbes de Provence

Préparation

1
Saler et poivrer les morceaux de poulet. Les faire revenir dans une cocotte avec un filet d'huile d'olive jusqu'à ce que les morceaux soient bien dorés (environ 10 minutes).
2
Retirer le poulet de la cocotte. Faire fondre les oignons et les gousses d'ail émincés dans la cocotte avec un peu d'huile d'olive. Au bout de 5 minutes, remettre les morceaux de poulet, verser le vin blanc et l'eau et ajouter les olives bien égouttées.
3
Assaisonner de sel, poivre, herbes de Provence et laisser mijoter à couvert pendant 40 minutes à feu doux.
4
Goûter et ajuster l'assaisonnement si besoin. Poursuivre la cuisson quelques minutes et servir.
L'astuce du chef
Vous pouvez ajouter quelques légumes dans la cocotte : tomates cerises ou aubergines par exemple.
ViandeFacile
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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