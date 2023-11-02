Idée de recette gourmande, économique et généreuse : le poulet mijoté aux champignons

Le poulet mijoté aux champignons est un vrai délice pour les papilles de toute la famille. C'est un plat facile à réaliser, il ne reste plus qu'à le servir avec du riz ou des pâtes.
Si vous ne savez pas quoi cuisiner pour votre prochain repas en famille, voici une recette très gourmande : un poulet mijoté aux champignons ! Ça réchauffe les papilles et les cœurs, on adore ce plat réconfortant très facile à préparer. Pour l'accompagner, du riz, des pâtes ou des pommes de terre vapeur ! C'est délicieux. Vous pouvez varier les plaisirs avec une version au veau par exemple. Et si vous voulez plus de saveurs à la dégustation, découvrez le poulet mijoté à la moutarde !
Recette Poulet mijoté aux champignons
Ingrédients
- 4 blancs de poulet
- 3 échalotes
- 2 gousses d'ail
- 250 ml de bouillon de volaille
- 1 bouquet garni
- 200 ml de crème liquide entière
- 250 g de champignons de Paris
- 80 g de beurre
- sel, poivre
Préparation
1
Dans une cocotte, faire fondre 60 g de beurre. Ajouter les blancs de poulet et les saisir sur toutes les faces. Réserver.
2
Dans la cocotte, ajouter les échalotes éminces et les gousses d'ail écrasées. Laisser rissoler quelques minutes.
3
Remettre les morceaux de poulet et verser le bouillon de volaille. Laisser mijoter avec le bouquet garni et à couvert pendant 45 minutes (feu doux).
4
Retirer les blancs de poulet et le bouquet garni. Verser la crème dans le reste de bouillon et mixer. Remettre le poulet et laisser cuire à feu doux pendant une quinzaine de minutes.
5
Pendant ce temps, dans une poêle, faire fondre le reste de beurre et ajouter les champignons émincés et laisser cuire quelques minutes.
6
Ajouter les champignons dans la cocotte, assaisonner et servir chaud.