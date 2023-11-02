Idée de recette gourmande, économique et généreuse : le poulet mijoté aux champignons

Par Célia Papaïx ·

Poulet mijoté aux champignons

Le poulet mijoté aux champignons est un vrai délice pour les papilles de toute la famille. C'est un plat facile à réaliser, il ne reste plus qu'à le servir avec du riz ou des pâtes.

Si vous ne savez pas quoi cuisiner pour votre prochain repas en famille, voici une recette très gourmande : un poulet mijoté aux champignons ! Ça réchauffe les papilles et les cœurs, on adore ce plat réconfortant très facile à préparer. Pour l'accompagner, du riz, des pâtes ou des pommes de terre vapeur ! C'est délicieux. Vous pouvez varier les plaisirs avec une version au veau par exemple. Et si vous voulez plus de saveurs à la dégustation, découvrez le poulet mijoté à la moutarde !

Recette Poulet mijoté aux champignons

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:15
icone temps de cuisson 01:00
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 4 blancs de poulet
  • 3 échalotes
  • 2 gousses d'ail
  • 250 ml de bouillon de volaille
  • 1 bouquet garni
  • 200 ml de crème liquide entière
  • 250 g de champignons de Paris
  • 80 g de beurre
  • sel, poivre

Préparation

1
Dans une cocotte, faire fondre 60 g de beurre. Ajouter les blancs de poulet et les saisir sur toutes les faces. Réserver.
2
Dans la cocotte, ajouter les échalotes éminces et les gousses d'ail écrasées. Laisser rissoler quelques minutes.
3
Remettre les morceaux de poulet et verser le bouillon de volaille. Laisser mijoter avec le bouquet garni et à couvert pendant 45 minutes (feu doux).
4
Retirer les blancs de poulet et le bouquet garni. Verser la crème dans le reste de bouillon et mixer. Remettre le poulet et laisser cuire à feu doux pendant une quinzaine de minutes.
5
Pendant ce temps, dans une poêle, faire fondre le reste de beurre et ajouter les champignons émincés et laisser cuire quelques minutes.
6
Ajouter les champignons dans la cocotte, assaisonner et servir chaud.
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Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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