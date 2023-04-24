Le sauté de veau aux champignons, un plat gourmand et familial à découvrir rapidement !

Par Célia Papaïx ·

Sauté de veau aux champignons

Laissez vos papilles s'enivrer des saveurs irrésistibles de ce sauté de veau aux champignons lentement mijoté !

Pour changer de la traditionnelle blanquette de veau, osez le sauté de veau aux champignons ! Ce plat mijoté lentement va ravir les papilles de toute la famille, on vous le garantit. À servir avec des pâtes, du riz ou bien des pommes de terre vapeur, le sauté de veau aux champignons est incroyablement gourmand et très simple à refaire chez vous. Si vous voulez remplacer la viande de veau par du poulet par exemple, on vous recommande cette recette de fricassée de poulet aux champignons.

Recette Sauté de veau aux champignons

icone nombre de personnes 6
icone temps de préparation 00:15
icone temps de cuisson 02:00
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 1,5 kg de épaule de veau
  • 2 c. à soupe de huile d'olive
  • 50 g de beurre
  • 1 bouquet de persil plat
  • 2 échalotes
  • 2 oignons
  • 2 c. à soupe de farine
  • 1 verre de vin blanc de cuisine
  • sel, poivre
  • 2 c. à soupe de concentré de tomates
  • 200 g de champignons
  • 1 bouquet garni

Préparation

1
Faire revenir les morceaux de veau coupés en gros cubes dans une cocotte avec l'huile et le beurre.
2
Une fois la viande à peine colorée, ajouter le persil haché finement, les échalotes et les oignons émincés.
3
Saupoudrer de farine puis mélanger avec une cuillère en bois. Déglacer au vin blanc, laisser évaporer avant d'assaisonner de sel et de poivre.
4
Verser le concentré de tomates délayé dans un peu d'eau chaude puis ajouter le bouquet garni et les champignons coupés en deux.
5
Couvrir et laisser mijoter deux heures en mélangeant de temps en temps. Diluer avec un peu d'eau si la sauce est trop épaisse.
6
Servir bien chaud !
Viande
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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