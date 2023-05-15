Fondez de plaisir pour le quatre-quarts au caramel, la gourmandise ultime pour le goûter !

Ce quatre-quarts au caramel est super simple à préparer et on vous promet que vos papilles vont en redemander !
Pour pimper votre quatre-quarts traditionnel, ajoutez du caramel beurre salé ! C'est vraiment très simple à refaire chez vous et c'est terriblement moelleux. On vous garantit que vos goûters vont être encore plus gourmands ! N'hésitez pas à préparer votre caramel beurre salé maison pour encore plus de gourmandise. Si vous cherchez d'autres recettes originales et faciles pour le goûter, voici toutes nos idées délicieuses de quatre-quarts à partager de toute urgence !
Recette Quatre-quarts au caramel
Ingrédients
- 3 oeufs
- 180 g de sucre
- 180 g de beurre fondu
- 180 g de farine
- 1 pincée de sel
- 1 pot de caramel beurre salé
Préparation
1
Séparer les blancs des jaunes. Battre les jaunes avec le sucre jusqu'à ce que le mélange blanchisse.
2
Verser le beurre fondu et mélanger. Ajouter la farine tamisée et remuer jusqu'à ce que la préparation soit homogène.
3
Monter les blancs d'oeufs avec la pincée de sel jusqu'à ce qu'ils soient bien fermes. Les incorporer délicatement à la préparation précédente.
4
Une fois la pâte bien lisse et homogène, la verser dans trois petits moules à cake beurrés et farinés.
5
Ajouter du caramel beurre salé (environ 2 cuillères à soupe par moule) et mélanger rapidement.
6
Enfourner environ 20 minutes à 180°C. Vérifier la cuisson avec un couteau : la lame doit ressortir sèche.
7
Laisser refroidir avant de démouler. Déguster !
L'astuce du chef
Si vous faites cuire le quatre-quarts au caramel dans un grand moule à cake, faites attention à adapter la cuisson (il faudra peut-être un peu plus de temps).