On veut une part de ce quatre-quarts très moelleux tout de suite !

Un quart de ci, un quart de ça et quatre ingrédients plus tard : tadaaa ! Voici le gâteau le plus moelleux, tendre, gourmand et facile du monde.
Pour un bon quatre-quarts, il n'y a pas de secret : quatre ingrédients (farine, sucre, beurre et œufs), un quart de chaque et c'est tout. Oui oui, c'est tout ! Et avec cette recette simple et gourmande, c'est un sans-faute, promis. Ici, juste un peu de vanille pour donner un peu de saveur mais vous pourrez tout à fait aromatiser votre prochain quatre-quarts à l'orange ou bien au citron. Ça va réveiller vos papilles ! Pour des envies encore plus régressives, que diriez-vous d'un quatre-quarts au chocolat ou aux pommes ? Nous, on dit oui tout de suite !
Recette Quatre-quarts moelleux
Ingrédients
- 3 oeufs
- 165 g de sucre
- 165 g de farine
- 165 g de beurre
- 1 c. à café de vanille en poudre (ou extrait de vanille)
- 1 pincée de sel
Préparation
1
Battre les jaunes d'oeufs avec le sucre jusqu'à ce que le mélange blanchisse.
2
Ajouter la farine et le beurre fondu puis bien mélanger. Finir avec la vanille en poudre.
3
Monter les blancs en neige avec une pincée de sel. Une fois bien fermes, les incorporer délicatement dans la première préparation.
4
Verser dans un moule à cake bien beurré et fariné et enfourner 30 minutes à 180°C. Vérifier la cuisson avec la pointe d'un couteau.