On veut une part de ce quatre-quarts très moelleux tout de suite !

Par Célia Papaïx ·

Quatre-quarts moelleux

Un quart de ci, un quart de ça et quatre ingrédients plus tard : tadaaa ! Voici le gâteau le plus moelleux, tendre, gourmand et facile du monde.

Pour un bon quatre-quarts, il n'y a pas de secret : quatre ingrédients (farine, sucre, beurre et œufs), un quart de chaque et c'est tout. Oui oui, c'est tout ! Et avec cette recette simple et gourmande, c'est un sans-faute, promis. Ici, juste un peu de vanille pour donner un peu de saveur mais vous pourrez tout à fait aromatiser votre prochain quatre-quarts à l'orange ou bien au citron. Ça va réveiller vos papilles ! Pour des envies encore plus régressives, que diriez-vous d'un quatre-quarts au chocolat ou aux pommes ? Nous, on dit oui tout de suite !

Recette Quatre-quarts moelleux

icone nombre de personnes 6
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:30
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 3 oeufs
  • 165 g de sucre
  • 165 g de farine
  • 165 g de beurre
  • 1 c. à café de vanille en poudre (ou extrait de vanille)
  • 1 pincée de sel

Préparation

1
Battre les jaunes d'oeufs avec le sucre jusqu'à ce que le mélange blanchisse.
2
Ajouter la farine et le beurre fondu puis bien mélanger. Finir avec la vanille en poudre.
3
Monter les blancs en neige avec une pincée de sel. Une fois bien fermes, les incorporer délicatement dans la première préparation.
4
Verser dans un moule à cake bien beurré et fariné et enfourner 30 minutes à 180°C. Vérifier la cuisson avec la pointe d'un couteau.
Gâteau
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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