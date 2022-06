On veut une part de ce quatre-quarts très moelleux tout de suite !

Un quart de ci, un quart de ça et quatre ingrédients plus tard : tadaaa ! Voici le gâteau le plus moelleux, tendre, gourmand et facile du monde.

Pour un bon quatre-quarts, il n'y a pas de secret : quatre ingrédients (farine, sucre, beurre et œufs), un quart de chaque et c'est tout. Oui oui, c'est tout ! Et avec cette recette simple et gourmande, c'est un sans-faute, promis. Ici, juste un peu de vanille pour donner un peu de saveur mais vous pourrez tout à fait aromatiser votre prochain quatre-quarts à l'orange ou bien au citron. Ça va réveiller vos papilles ! Pour des envies encore plus régressives, que diriez-vous d'un quatre-quarts au chocolat ou aux pommes ? Nous, on dit oui tout de suite !