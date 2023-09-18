Le plaisir régressif du jour : un quatre-quarts aux pépites de chocolat moelleux et trop gourmand !

Par Célia Papaïx ·

Quatre-quarts aux pépites de chocolat

Vibrez pour le goûter avec une recette simple mais très gourmande : un quatre-quarts aux pépites de chocolat.

Le quatre-quarts se décline à l'infini ! Il n'y a qu'à conserver la recette de base, un quart de chaque ingrédient (beurre, farine, sucre et œufs), puis d'ajouter tout ce qui vous fait plaisir. Aujourd'hui, on se régale pour le goûter avec une version simple aux pépites de chocolat. Partagez vite un moment gourmand entre amis ou avec vos enfants ! On vous recommande aussi notre cake invisible aux pommes, le gâteau très simple et rapide à préparer pour une dégustation inoubliable.

Recette Quatre-quarts aux pépites de chocolat

icone nombre de personnes 6
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:30
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 4 oeufs
  • 200 g de sucre
  • 200 g de farine
  • 1/2 sachet de levure
  • 200 g de beurre pommade
  • 100 g de pépites de chocolat

Préparation

1
Battre les oeufs et le sucre jusqu'à ce que la préparation blanchisse. Ajouter la farine et la levure tamisée et bien mélanger.
2
Ajouter le beurre pommade et travailler la pâte jusqu'à ce qu'elle soit lisse et homogène. Incorporer les pépites de chocolat.
3
Verser dans un moule beurré et fariné puis enfourner 30 minutes à 190°C.
4
Vérifier la cuisson avec la lame d'un couteau : elle doit ressortir sèche. Laisser refroidir quelques minutes avant démouler et de laisser refroidir sur une grille.
GouterGâteauFacileRapide
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Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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