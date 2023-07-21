Muffins healthy aux pépites de chocolat

Par Célia Papaïx ·

Muffins healthy aux pépites de chocolat

À croquer de toute urgence et sans modération pour le goûter ou le petit-déjeuner, ces muffins sont tout légers et tout moelleux ! Vous allez adorer ces gourmandises équilibrées.

Parce qu'on peut tout à fait se faire plaisir avec des desserts sans culpabiliser, voici une recette pour un en-cas équilibré et gourmand : des muffins aux pépites de chocolat ! Cette préparation healthy est peu sucrée et peu calorique, de quoi craquer sans le regretter pour le petit-déjeuner ou pour le goûter. En plus, ces muffins sont très légers et super simples à reproduire chez vous. Alors n'attendez plus et filez en cuisine ! Pour varier les plaisirs, voici une version de muffins healthy façon carrot cake ou encore à la banane et aux flocons d'avoine.

Recette Muffins healthy aux pépites de chocolat

icone nombre de personnes 6
icone temps de préparation 00:05
icone temps de cuisson 00:25
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 2 oeufs
  • 180 g de fromage blanc 0% MG (ou Skyr)
  • 120 g de farine
  • 2 c. à café de levure chimique
  • 20 g de miel ou sirop d'agave
  • 30 g de chocolat en pépites
  • un peu de sucre de coco

Préparation

1
Battre les oeufs avec le fromage blanc.
2
Ajouter la farine, la levure, le miel et les pépites de chocolat et bien mélanger jusqu'à l'obtention d'une texture homogène.
3
Verser dans des moules à muffins en silicone et saupoudrer légèrement de sucre de coco.
4
Enfourner 25 minutes à 180°C.
5
Laisser refroidir avant de déguster.
MuffinsHealthyMinceurFacile
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Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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