À croquer de toute urgence et sans modération pour le goûter ou le petit-déjeuner, ces muffins sont tout légers et tout moelleux ! Vous allez adorer ces gourmandises équilibrées.
Parce qu'on peut tout à fait se faire plaisir avec des desserts sans culpabiliser, voici une recette pour un en-cas équilibré et gourmand : des muffins aux pépites de chocolat ! Cette préparation healthy est peu sucrée et peu calorique, de quoi craquer sans le regretter pour le petit-déjeuner ou pour le goûter. En plus, ces muffins sont très légers et super simples à reproduire chez vous. Alors n'attendez plus et filez en cuisine ! Pour varier les plaisirs, voici une version de muffins healthy façon carrot cake ou encore à la banane et aux flocons d'avoine.
Recette Muffins healthy aux pépites de chocolat
Ingrédients
- 2 oeufs
- 180 g de fromage blanc 0% MG (ou Skyr)
- 120 g de farine
- 2 c. à café de levure chimique
- 20 g de miel ou sirop d'agave
- 30 g de chocolat en pépites
- un peu de sucre de coco
Préparation
1
Battre les oeufs avec le fromage blanc.
2
Ajouter la farine, la levure, le miel et les pépites de chocolat et bien mélanger jusqu'à l'obtention d'une texture homogène.
3
Verser dans des moules à muffins en silicone et saupoudrer légèrement de sucre de coco.
4
Enfourner 25 minutes à 180°C.
5
Laisser refroidir avant de déguster.