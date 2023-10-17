La quiche aux champignons et aux épinards, une idée gourmande et pas chère pour le dîner

Par Célia Papaïx ·

Quiche aux champignons et épinards pas chère

Une recette express et terriblement gourmande ! Parfaite pour un dîner vite fait bien fait.

Même les quiches en cuisine peuvent réussir cette recette de quiche aux champignons et aux épinards ! C'est ultra-simple à concocter, idéal quand on n'a pas le temps ni d'idée pour le repas. Cette quiche végétarienne et très économique se dégustera aussi bien seule qu'avec une salade en accompagnement. Vous pouvez varier les plaisirs avec une version aux lardons pour les plus gourmands ! Autre idée de recette express et pas chère : la quiche au thon. Promis, vous allez vous régaler !

Recette Quiche aux champignons et épinards pas chère

icone nombre de personnes 6
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:35
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 400 g de champignons de Paris
  • 250 g de épinards hachés
  • 1 filet d'huile d'olive
  • 1 pâte brisée
  • 4 oeufs
  • 200 g de crème fraîche
  • sel, poivre
  • 1/2 bouquet de ciboulette
  • 1 grosse poignée de fromage râpée

Préparation

1
Dans une poêle avec un filet d'huile d'olive, faire revenir les champignons émincés et les épinards égouttés. Laisser réduire et retirer un maximum d'eau. Réserver.
2
Étaler la pâte brisée dans un moule à tarte. Déposer les champignons et les épinards et bien répartir sur toute la pâte.
3
Battre les oeufs et la crème fraîche. Saler, poivrer et ajouter la ciboulette ciselée et le fromage râpé.
4
Verser cette préparation sur les champignons et épinards. Enfourner 30 à 35 minutes à 180°C.
5
Déguster chaud ou froid !
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- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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