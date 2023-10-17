La quiche aux champignons et aux épinards, une idée gourmande et pas chère pour le dîner

Une recette express et terriblement gourmande ! Parfaite pour un dîner vite fait bien fait.
Même les quiches en cuisine peuvent réussir cette recette de quiche aux champignons et aux épinards ! C'est ultra-simple à concocter, idéal quand on n'a pas le temps ni d'idée pour le repas. Cette quiche végétarienne et très économique se dégustera aussi bien seule qu'avec une salade en accompagnement. Vous pouvez varier les plaisirs avec une version aux lardons pour les plus gourmands ! Autre idée de recette express et pas chère : la quiche au thon. Promis, vous allez vous régaler !
Recette Quiche aux champignons et épinards pas chère
Ingrédients
- 400 g de champignons de Paris
- 250 g de épinards hachés
- 1 filet d'huile d'olive
- 1 pâte brisée
- 4 oeufs
- 200 g de crème fraîche
- sel, poivre
- 1/2 bouquet de ciboulette
- 1 grosse poignée de fromage râpée
Préparation
1
Dans une poêle avec un filet d'huile d'olive, faire revenir les champignons émincés et les épinards égouttés. Laisser réduire et retirer un maximum d'eau. Réserver.
2
Étaler la pâte brisée dans un moule à tarte. Déposer les champignons et les épinards et bien répartir sur toute la pâte.
3
Battre les oeufs et la crème fraîche. Saler, poivrer et ajouter la ciboulette ciselée et le fromage râpé.
4
Verser cette préparation sur les champignons et épinards. Enfourner 30 à 35 minutes à 180°C.
5
Déguster chaud ou froid !