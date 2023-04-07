Recette pas chère du jour : une quiche aux courgettes et au chèvre prête en un rien de temps !

Pour se régaler sans se ruiner, osez la quiche aux courgettes et au chèvre ! Un plat gourmand, facile et rapide à préparer pour le dîner.
À déguster seule ou avec une salade, chaude ou froide, cette quiche aux courgettes et au chèvre est un véritable régal pour les papilles ! C'est tellement facile et rapide à réaliser chez vous, vous verrez que vous ne vous prendrez plus la tête à l'heure du dîner. En plus, c'est une recette parfaite en ce moment. Dégustez aussi une quiche aux asperges, bacon et chèvre ! Vos papilles seront conquises par ces saveurs délicieuses. Sinon, voici une recette économique et rapide à préparer : la quiche au thon. C'est parti pour ne plus être une quiche en cuisine !
Recette Quiche aux courgettes et au chèvre pas chère
Ingrédients
- 3 courgettes
- 1 c. à café de Herbes de Provence
- 2 oeufs
- 250 ml de crème fraîche
- 250 ml de lait
- sel, poivre
- 1 pâte brisée
- 150 g de chèvre
Préparation
1
Laver les courgettes et les tailler en rondelles. Les faire revenir dans une poêle avec un filet d'huile d'olive pendant une quinzaine de minutes. Saupoudrer d'herbes de Provence.
2
Battre les oeufs, la crème, le lait et assaisonner de sel et de poivre.
3
Déposer la pâte dans un plat à tarte, ajouter les courgettes et verser l'appareil à quiche. Ajouter le chèvre découpé en rondelles.
4
Enfourner 40 minutes à 180°C.