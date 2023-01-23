Le risotto au potimarron et aux noisettes, un délice pour les gourmands !

Fondant et croquant, ce risotto au potimarron et aux noisettes va enchanter vos papilles à l'heure du dîner !
Les pâtes au potimarron, on connaît déjà et on adore. Mais une fois que vous aurez dégusté ce risotto au potimarron et aux noisettes, vous ne vous en passerez plus ! Tendre, généreux, croquant, fondant, gourmand… Il a vraiment tout pour plaire à vos papilles. Alors c'est parti pour se régaler une nouvelle fois avec du potimarron ! En plus, c'est super simple à refaire chez vous, vous allez épater vos convives. Si vous recherchez d'autres recettes originales de risotto, on vous conseille une version ensoleillée au citron et au thym, un plat gourmand et acidulé juste comme il faut.
Recette Risotto au potimarron et aux noisettes
Ingrédients
- 1 oignon
- 3 c. à soupe de huile d'olive
- 300 g de potimarron
- 50 g de beurre
- 250 g de riz à risotto (arborio)
- 150 ml de vin blanc
- 1,5 l de bouillon de légumes
- 50 g de noisette
- 125 g de pecorino (ou parmesan)
- sel, poivre
Préparation
1
Émincer finement l'oignon. Dans une sauteuse, faire revenir la moitié de l'oignon dans 2 cuillères à soupe d'huile d'olive.
2
Ajouter le potimarron pelé et coupé en cubes. Saler, poivrer et laisser cuire une quinzaine de minutes. Vérifier la cuisson des morceaux en plantant la lame d'un couteau : elle doit s'enfoncer facilement.
3
Écraser la chair de potimarron à la fourchette et réserver.
4
Faire fondre 25 g de beurre avec le reste d'huile d'olive et faire revenir l'autre moitié de l'oignon jusqu'à ce qu'il devienne translucide.
5
Ajouter le riz à risotto et le nacrer quelques minutes. Verser le vin blanc une fois le riz devenu transparent. Laisser s'évaporer en mélangeant.
6
Verser le bouillon chaud louche par louche, en mélangeant régulièrement, de manière à ce que le riz absorbe le liquide sans être noyé. Laisser cuire une vingtaine de minutes, il doit être bien tendre.
7
Concasser les noisettes grossièrement et les torréfier 10 minutes au four à 200°C.
8
Une fois le riz cuit, ajouter la chair de potimarron écrasée, le reste de beurre et le pecorino râpé (en garder un peu en copeaux pour la présentation).
9
Réajuster l'assaisonnement, bien mélanger et servir avec des noisettes torréfiées et des copeaux de pecorino !