Ensoleillez vos assiettes avec ce délicieux risotto au citron et au thym !

Crémeux, onctueux et surtout très gourmand, on ne doute pas une seconde que vous allez adorer cette recette citronnée de risotto.
En automne, on fond pour le risotto aux poires, gorgonzola et noix. Mais en été, ce risotto au citron et au thym va inviter le soleil à table ! Vos papilles vont craquer pour cette recette estivale et gourmande. Frais et acidulé à souhait, ce plat ne vous laissera pas insensible, tout comme les aubergines confites à l'ail, au miel et au citron… Et pour finir le repas sur une touche sucrée, que diriez-vous de réaliser un gâteau au citron vert ? On vous promet qu'il va renverser vos papilles !
Recette Risotto au citron et au thym
Ingrédients
- 50 g de beurre
- 1 c. à soupe de huile d'olive
- 2 échalotes
- 250 g de riz à risotto (arborio)
- 1 tablette de bouillon de légumes
- 1 citron jaune bio
- 2 c. à café de thym
- 50 g de parmesan
- sel, poivre
Préparation
1
Faire fondre la moitié du beurre avec l'huile d'olive dans une grande poêle. Ajouter les échalotes émincées très finement pour les faire fondre.
2
Ajouter le riz à risotto et mélanger jusqu'à ce qu'il devienne translucide. Verser alors une louche du bouillon de légumes chaud, remuer et laisser absorber.
3
Verser une nouvelle louche puis répéter l'opération pendant une vingtaine de minutes pour cuire le risotto.
4
Une fois le risotto onctueux, ajouter hors du feu l'autre moitié de beurre, le zeste et le jus du citron, le thym et le parmesan. Ajuster l'assaisonnement en sel et en poivre puis servir aussitôt !