Un velouté de potimarron trop facile à réaliser et trop gourmand pour se réchauffer à l'heure du dîner

Par Célia Papaïx ·

Velouté de potimarron facile

Le velouté de potimarron, c'est toujours une bonne idée pour se réchauffer en ce moment ! Et avec cette recette ultra-simple, on ne peut que se régaler.

Si vous cherchez une recette de velouté facile et rapide, vous êtes au bon endroit ! Prêt en moins de 20 minutes, ce velouté de potimarron est notre plat préféré de la saison. En plus, même pas besoin d'éplucher le potimarron, on le fait juste cuire dans de l'eau, une gousse d'ail pour aromatiser, un peu de crème fraîche pour épaissir, on mixe et voilà ! C'est vraiment trop simple. À déguster bien chaud avec quelques croûtons, c'est un vrai délice. Envie encore de réconfort à table ? Profitez d'un divin velouté de châtaignes, une recette très gourmand à essayer de toute urgence.

Recette Velouté de potimarron facile

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:20
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 1 potimarron
  • 4 c. à soupe de crème fraîche
  • sel, poivre
  • 1 gousse d'ail
  • 75 g de parmesan

Préparation

1
Laver le potimarron et le couper en deux. Retirer les graines puis le découper en morceaux.
2
Couvrir les morceaux de potimarron dans une casserole avec de l'eau, couvrir et laisser cuire une quinzaine de minutes.
3
Planter un couteau dans la chair pour vérifier la cuisson : il doit s'enfoncer sans difficulté.
4
Retirer de feu, ajouter la gousse d'ail hachée, la crème fraîche et mixer jusqu'à l'obtention d'une texture lisse et homogène.
5
Assaisonner au goût et servir aussitôt, bien chaud, avec un peu de parmesan !
SoupeFacileRapideAutomneHiver
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Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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