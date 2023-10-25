Un velouté de potimarron trop facile à réaliser et trop gourmand pour se réchauffer à l'heure du dîner

Le velouté de potimarron, c'est toujours une bonne idée pour se réchauffer en ce moment ! Et avec cette recette ultra-simple, on ne peut que se régaler.
Si vous cherchez une recette de velouté facile et rapide, vous êtes au bon endroit ! Prêt en moins de 20 minutes, ce velouté de potimarron est notre plat préféré de la saison. En plus, même pas besoin d'éplucher le potimarron, on le fait juste cuire dans de l'eau, une gousse d'ail pour aromatiser, un peu de crème fraîche pour épaissir, on mixe et voilà ! C'est vraiment trop simple. À déguster bien chaud avec quelques croûtons, c'est un vrai délice. Envie encore de réconfort à table ? Profitez d'un divin velouté de châtaignes, une recette très gourmand à essayer de toute urgence.
Recette Velouté de potimarron facile
Ingrédients
- 1 potimarron
- 4 c. à soupe de crème fraîche
- sel, poivre
- 1 gousse d'ail
- 75 g de parmesan
Préparation
1
Laver le potimarron et le couper en deux. Retirer les graines puis le découper en morceaux.
2
Couvrir les morceaux de potimarron dans une casserole avec de l'eau, couvrir et laisser cuire une quinzaine de minutes.
3
Planter un couteau dans la chair pour vérifier la cuisson : il doit s'enfoncer sans difficulté.
4
Retirer de feu, ajouter la gousse d'ail hachée, la crème fraîche et mixer jusqu'à l'obtention d'une texture lisse et homogène.
5
Assaisonner au goût et servir aussitôt, bien chaud, avec un peu de parmesan !