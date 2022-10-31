Pâtes à la crème de potimarron

Par Célia Papaïx ·

Pâtes à la crème de potimarron

Et tellement facile à faire ! À vous de jouer en cuisine avec ces pâtes à la crème de potimarron, une douceur d'automne dont vous ne vous passerez plus.

Après les merveilleuses lasagnes au potimarron et aux cèpes, voici les pâtes à la crème de potimarron. Très simple et rapide à réaliser, ce plat d'automne va faire fondre les papilles de tous les gourmands autour de la table, on vous le garantit. Si vous voulez les faire craquer une nouvelle fois, essayez les tartines au potimarron rôti au miel ! On vous prévient : c'est irrésistible… Pour rester dans le thème des courges, finissez le repas avec des sublimes pancakes à la citrouille ! Moelleux, sucrés, épicés et trop gourmands, ils ne vont pas faire long feu sur la table…

Recette Pâtes à la crème de potimarron

icone nombre de personnes 2
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:15
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 1 potimarron
  • 1 oignon
  • 2 gousses d'ail
  • 4 c. à soupe de crème fraîche épaisse
  • 40 cl de crème liquide
  • 1 c. à café de curcuma
  • sel, poivre
  • 400 g de pâtes de votre choix
  • 200 g de parmesan

Préparation

1
Bien laver le potimarron et le découper grossièrement. Vous pouvez laisser la peau, elle est très fine et ne se sent pas à la dégustation.
2
Émincer l'oignon et les gousses d'ail et les faire revenir dans une casserole avec un peu d'huile d'olive. Ajouter les cubes de potimarron, couvrir d'eau et laisser cuire environ 15 à 20 minutes.
3
Une fois le potimarron bien tendre, égoutter et ajouter la crème fraîche épaisse et la crème liquide. Bien mixer jusqu'à l'obtention d'une texture lisse et crémeuse. Assaisonner de curcuma, sel et poivre. Réserver.
4
Faire cuire les pâtes en suivant les instructions du paquet pour qu'elles soient al dente.
5
Égoutter les pâtes et les mélanger rapidement dans la sauce. Servir et saupoudrer de parmesan !
PâtesVégétarienFacileAutomne
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Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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