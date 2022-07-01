Accompagnez vos plats avec ce délicieux riz pilaf, une spécialité culinaire d'Asie centrale 

Originaire du Moyen-Orient et de l'Asie centrale, la recette du riz pilaf change complètement la façon de déguster le riz.
Une cuisson originale, des épices et des oignons fondants en font une recette incontournable. Avec son goût si particulier, le riz pilaf parfumera tous vos plats. Faites un tour du monde des saveurs en cuisinant ce plat !
Ingrédients
- 360 g de riz (préférez le riz basmati, un riz long en grain originaire d'Inde ou du Pakistan)
- 2 oignons jaunes
- 500 ml de eau
- Un cube de bouillon (de légumes ou de volaille)
- Épices de votre choix (idéalement curry, curcuma et cumin)
- Un bouquet garni
- Huile d'olive
- 30 g de beurre
- sel, poivre
Préparation
1
Commencez la recette du riz pilaf en pelant les oignons. Coupez chaque oignon en fines lamelles. Réservez.
2
Dans une grande casserole, faites chauffer le beurre et de l'huile d'olive. Laissez le beurre fondre doucement.
3
Versez les oignons dans la casserole avec le beurre et l'huile d'olive. Sur un feu moyen, faites suer les oignons. L'oignon doit devenir brillant et translucide mais il ne doit pas colorer.
4
Après 4-5 minutes de cuisson des oignons, ajoutez le riz dans la casserole. Cette étape de la recette est primordiale. La cuisson du riz est très importante. Mélangez le riz aux oignons, au beurre et à l'huile d'olive. Commencez la cuisson du riz à la manière d'un risotto.
5
Délayez le bouillon de légumes ou de volaille (celui de votre choix) dans les 500ml d'eau.
6
Une fois que le riz est translucide, c'est-à-dire nacré, versez le bouillon dans la casserole de riz.
7
Laissez cuire à feu moyen. La préparation devient opaque car l'eau et la matière grasse se rencontrent. Mélangez un petit peu puis ajoutez le bouquet garni et les épices choisies.
8
Couvrez la casserole et laissez cuire à feu doux pendant 15 minutes.
9
Une fois le riz cuit, retirez le bouquet garni et versez le riz dans un plat allant au four. Enfournez 20 minutes à 200°C pour que la cuisson du riz pilaf soit parfaite.
10
Accompagnez ce délicieux riz pilaf avec un poisson ou une viande. Régalez-vous !