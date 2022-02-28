Cette recette de riz au lait est inratable et gourmande à souhait !

Le riz au lait est sans aucun doute le dessert le plus régressif de la terre ! Gourmand, crémeux, savoureux… Ce dessert a tout pour plaire à nos papilles n'est-ce pas ?
Impossible de résister au riz au lait ! Cette douceur régressive est très facile à réaliser en plus et elle est parfaite pour finir le repas sur une touche sucrée ou pour un quatre-heures tout en gourmandise. On peut le parfumer à la cannelle, à la vanille ou même au chocolat pour faire plaisir à tous les palais ! Si vous voulez un dessert plus frais, vous pourrez toujours adoucir votre riz au lait avec du jus de fruit de la passion ou de zestes de citron vert en fin de cuisson. Pour une version encore plus simple, osez le riz au lait de noisette au four, un délice auquel vous succomberez à la première bouchée !
Ingrédients
- 150 g de riz rond pour dessert
- 1 l de lait
- 50 g de sucre
- 2 gousses de vanille
- cannelle (facultatif)
Préparation
1
Faire pré-cuire le riz dans de l'eau bouillante pendant deux minutes pour éclater les grains. Égoutter le riz.
2
À côté, porter le lait à ébullition avec le sucre et les grains des gousses de vanille. Une fois le lait bouillant, ajouter le riz pré-cuit et égoutté et laisser de nouveau bouillir. Baisser ensuite le feu pour que le riz cuise à petits frémissements pendant 30 minutes.
3
Mélanger très régulièrement en faisant des huit et en récupérant les sucs de cuisson sur les bords. Goûter le riz pour vérifier la cuisson et laisser refroidir à température ambiante. Ajouter un peu de cannelle (facultatif) pour parfumer le riz au lait.
L'astuce du chef
Garder les gousses de vanilles pour réaliser un lait infusé ou du sucre vanillé en les mixant très finement par exemple.