Cette recette de riz au lait est inratable et gourmande à souhait !

Le riz au lait est sans aucun doute le dessert le plus régressif de la terre ! Gourmand, crémeux, savoureux… Ce dessert a tout pour plaire à nos papilles n'est-ce pas ?

Impossible de résister au riz au lait ! Cette douceur régressive est très facile à réaliser en plus et elle est parfaite pour finir le repas sur une touche sucrée ou pour un quatre-heures tout en gourmandise. On peut le parfumer à la cannelle, à la vanille ou même au chocolat pour faire plaisir à tous les palais ! Si vous voulez un dessert plus frais, vous pourrez toujours adoucir votre riz au lait avec du jus de fruit de la passion ou de zestes de citron vert en fin de cuisson. Pour une version encore plus simple, osez le riz au lait de noisette au four, un délice auquel vous succomberez à la première bouchée !