On se facilite la vie avec cette assiette de riz pilaf au poulet et aux légumes ! Une recette économique, gourmande, facile et rapide à faire. Elle a tout pour plaire à vos papilles !
Vous n'avez pas le temps de passer des heures en cuisine mais vous voulez quand même vous régaler ? Voici une recette express à tester de toute urgence, vous n'allez plus vous en passer : le riz pilaf au poulet et aux légumes ! C'est super facile et rapide à réaliser chez vous, en plus c'est parfait pour les petits budgets. Pour un plat végétarien, mais sans oublier la gourmandise, découvrez le riz sauté aux épinards ! On vous propose une sélection de recettes pas chères pour les porte-monnaie un peu serrés, vous trouverez forcément votre bonheur.
Recette Riz pilaf au poulet et aux légumes
Ingrédients
- 2 oignons
- 45 g de beurre
- 380 g de riz
- 4 blancs de poulet
- 2 carottes
- 750 ml de bouillon de volaille ou de légumes
- 300 g de petits pois
- sel, poivre
Préparation
1
Émincer finement les oignons et les faire fondre dans une cocotte avec 30 g de beurre.
2
Une fois les oignons translucides, ajouter le riz et faire revenir 2 ou 3 minutes.
3
Ajouter les blancs de poulet coupés en morceaux, les carottes épluchées et taillées en rondelles puis verser le bouillon. Assaisonner de sel et de poivre.
4
Quand le bouillon arrive à ébullition, baisser le feu, couvrir la cocotte et laisser mijoter une bonne dizaine de minutes.
5
Ajouter les petits pois, le reste de beurre et remuer. Couvrir à nouveau et laisser cuire 10 minutes.