Riz pilaf au poulet facile

Par Célia Papaïx ·

Riz pilaf au poulet et aux légumes

On se facilite la vie avec cette assiette de riz pilaf au poulet et aux légumes ! Une recette économique, gourmande, facile et rapide à faire. Elle a tout pour plaire à vos papilles !

Vous n'avez pas le temps de passer des heures en cuisine mais vous voulez quand même vous régaler ? Voici une recette express à tester de toute urgence, vous n'allez plus vous en passer : le riz pilaf au poulet et aux légumes ! C'est super facile et rapide à réaliser chez vous, en plus c'est parfait pour les petits budgets. Pour un plat végétarien, mais sans oublier la gourmandise, découvrez le riz sauté aux épinards ! On vous propose une sélection de recettes pas chères pour les porte-monnaie un peu serrés, vous trouverez forcément votre bonheur.

Recette Riz pilaf au poulet et aux légumes

icone nombre de personnes 6
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:30
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 2 oignons
  • 45 g de beurre
  • 380 g de riz
  • 4 blancs de poulet
  • 2 carottes
  • 750 ml de bouillon de volaille ou de légumes
  • 300 g de petits pois
  • sel, poivre

Préparation

1
Émincer finement les oignons et les faire fondre dans une cocotte avec 30 g de beurre.
2
Une fois les oignons translucides, ajouter le riz et faire revenir 2 ou 3 minutes.
3
Ajouter les blancs de poulet coupés en morceaux, les carottes épluchées et taillées en rondelles puis verser le bouillon. Assaisonner de sel et de poivre.
4
Quand le bouillon arrive à ébullition, baisser le feu, couvrir la cocotte et laisser mijoter une bonne dizaine de minutes.
5
Ajouter les petits pois, le reste de beurre et remuer. Couvrir à nouveau et laisser cuire 10 minutes.
6
Servir chaud !
LégumesPas chèresFacileRapide
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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