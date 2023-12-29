Apprenez à réaliser les roulés au fromage à la maison ! Cette recette est trop facile et trop gourmande

Par Célia Papaïx ·

Roulés au fromage

Vous aussi vous aimez les roulés au fromage ? Découvrez comment les préparer chez vous, c'est le plaisir absolu !

Si on a l'habitude de les acheter déjà tout prêts, les roulés au fromage sont très faciles à faire soi-même. Vous verrez, une fois que vous aurez goûté cette préparation, vous ne vous en passerez plus ! Il suffit simplement d'une pâte feuilletée et d'une béchamel au fromage pour réaliser cette recette régressive. À déguster avec une salade en entrée, pour accompagner une viande… Vous allez vous régaler pour pas cher.

Recette Roulés au fromage

icone nombre de personnes 6
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:40
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 1 pâte feuilletée rectangulaire
  • 1 jaune d'oeuf
  • 50 g de beurre
  • 50 g de farine
  • 300 ml de lait
  • sel, poivre
  • 1 pincée de muscade
  • 50 g de fromage râpé
  • 30 g de parmesan râpé
  • 1 poignée de fromage râpé (pour la finition)

Préparation

1
Dérouler la pâte feuilletée et découper des bandes d'environ 1,5 cm de large.
2
Sur des tubes en inox beurrés, enrouler les morceaux de pâte feuilletée en les faisant chevaucher. Badigeonner de jaune d'oeuf et enfourner à 220°C pendant 15 minutes.
3
Pendant ce temps, préparer la béchamel : faire fondre le beurre et ajouter la farine. Verser le lait petit à petit et bien mélanger.
4
Une fois que la béchamel a bien épaissi, assaisonner de sel, poivre et noix de muscade. Ajouter le fromage râpé et le parmesan. Réserver.
5
Quand les rouleaux de pâte feuilletée sont dorés, les démouler délicatement et laisser refroidir.
6
Garnir ensuite de béchamel avec une poche à douille puis "tremper" les extrémités dans du fromage râpé.
7
Déposer sur une plaque et enfourner de nouveaux 15 minutes à 200°C.
8
Déguster aussitôt !
FeuilletéFromageFacilePas chères
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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