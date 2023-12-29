Apprenez à réaliser les roulés au fromage à la maison ! Cette recette est trop facile et trop gourmande

Vous aussi vous aimez les roulés au fromage ? Découvrez comment les préparer chez vous, c'est le plaisir absolu !
Si on a l'habitude de les acheter déjà tout prêts, les roulés au fromage sont très faciles à faire soi-même. Vous verrez, une fois que vous aurez goûté cette préparation, vous ne vous en passerez plus ! Il suffit simplement d'une pâte feuilletée et d'une béchamel au fromage pour réaliser cette recette régressive. À déguster avec une salade en entrée, pour accompagner une viande… Vous allez vous régaler pour pas cher.
Recette Roulés au fromage
Ingrédients
- 1 pâte feuilletée rectangulaire
- 1 jaune d'oeuf
- 50 g de beurre
- 50 g de farine
- 300 ml de lait
- sel, poivre
- 1 pincée de muscade
- 50 g de fromage râpé
- 30 g de parmesan râpé
- 1 poignée de fromage râpé (pour la finition)
Préparation
1
Dérouler la pâte feuilletée et découper des bandes d'environ 1,5 cm de large.
2
Sur des tubes en inox beurrés, enrouler les morceaux de pâte feuilletée en les faisant chevaucher. Badigeonner de jaune d'oeuf et enfourner à 220°C pendant 15 minutes.
3
Pendant ce temps, préparer la béchamel : faire fondre le beurre et ajouter la farine. Verser le lait petit à petit et bien mélanger.
4
Une fois que la béchamel a bien épaissi, assaisonner de sel, poivre et noix de muscade. Ajouter le fromage râpé et le parmesan. Réserver.
5
Quand les rouleaux de pâte feuilletée sont dorés, les démouler délicatement et laisser refroidir.
6
Garnir ensuite de béchamel avec une poche à douille puis "tremper" les extrémités dans du fromage râpé.
7
Déposer sur une plaque et enfourner de nouveaux 15 minutes à 200°C.