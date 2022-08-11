Voici la véritable recette de la traditionnelle salade piémontaise, parfaite pour un pique-nique

La salade piémontaise fait partie des recettes traditionnelles françaises. Pourtant, l'origine de cette salade n'est pas française mais… russe !
L'été arrive et on a envie de manger des salades et des entrées froides. Alors, quoi de mieux que cette salade piémontaise, fraîche et pleine de saveurs estivales ?
Faites le plein de gourmandise et craquez pour la recette de cette salade d'origine russe, à base de pommes de terre, de tomates, de cornichons et d'œufs. Délicieusement assaisonnée avec une généreuse sauce à la mayonnaise, la salade piémontaise saura ravir vos papilles.
Découvrez la recette classique de la salade piémontaise. En cuisine, c'est vous le chef !
Recette Salade piémontaise
Ingrédients
- Pour la salade :
- 4 tomates
- 4 oeufs
- 2 tranches épaisses de jambon blanc (ou mortadelle)
- 500 g de pomme de terre
- 1 petit bouquet de persil
- 10 cornichons
- Pour la sauce :
- 3 c. à soupe de crème fraîche épaisse
- 1 jaune d'oeuf
- 1 c. à soupe de moutarde
- Vinaigre de vin blanc
- Huile d'olive
- sel
- poivre
Préparation
1
Commencez la recette de la salade piémontaise en faisant cuire les pommes de terre dans une casserole d'eau bouillante. Faites les cuire environ 20 minutes. Les pommes de terre doivent être cuites mais encore fermes. Une fois les pommes de terre égouttées, placez-les sous l'eau froide.
2
Lavez les tomates et coupez-les en petits dés. Réservez.
3
Faites de même avec le jambon. Coupez le jambon en dés. Réservez avec les tomates.
4
Prenez les cornichons et coupez-les en rondelles. Réservez avec les tomates et le jambon.
5
Faites cuire les oeufs pour en faire des oeufs durs.
6
Préparez la sauce pour la salade piémontaise. Commencez par monter la mayonnaise. Pour ce faire, cassez un jaune d'oeuf dans un bol. Ajoutez une cuillère à soupe de moutarde. Faites monter la mayonnaise avec un petit fouet et de l'huile d'olive. Ajoutez l'huile d'olive progressivement et battez toujours.
7
Assaisonnez de sel et de poivre la mayonnaise. Ajoutez deux cuillères à soupe de crème fraiche épaisse. Mélangez.
8
Ajoutez du vinaigre à la sauce selon votre goût.
9
À la fin de la cuisson des oeufs durs, passez-les sous l'eau froide. Enlevez la coquille et coupez-les en rondelles.
10
Dans un grand saladier, mélangez les pommes de terre, les oeufs durs, les tomates et les cornichons. Ajoutez la sauce à base de mayonnaise. Mélangez.
11
Ciselez quelques feuilles de persil. Ajoutez le persil à la salade piémontaise.
12
Mélangez la salade piémontaise pour que les saveurs se mélangent.
13
Réservez la salade piémontaise au frigo pendant au moins une heure avant de servir. Dégustez en entrée ou en salade pour un pique nique.