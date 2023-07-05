Un smoothie à la mangue et au fruit de la passion prêt en 5 minutes pour faire le plein de vitamines !

Sirotez avec gourmandise ce smoothie exotique à la mangue et au fruit de la passion. C'est parfait pour faire le plein d'énergie pour toute la journée et c'est super facile et rapide à préparer.
À la fois onctueux, généreux, gourmand et facile à réaliser, le smoothie est idéal pour bien commencer la journée ! C'est un allié multivitaminé qu'on peut décliner à l'infini : du plus gourmand au chocolat et à la banane au plus original façon piña colada sans alcool en passant par toutes les versions fruitées, on adopte définitivement cette boisson rafraîchissante. Cette fois-ci, on vous propose une recette de smoothie à la mangue et au fruit de la passion très exotique ! On ajoute un peu de banane pour l'onctuosité et si besoin, on verse un peu d'eau de coco par exemple pour rendre le smoothie moins épais. Et surtout, régalez-vous !
Recette Smoothie à la mangue et fruit de la passion
Ingrédients
- 1 mangue mûre
- 2 fruits de la passion
- 1/2 bananes
Préparation
1
Peler la mangue et couper la chair en petits morceaux. Déposer dans le bol d'un mixeur.
2
Ajouter la pulpe des fruits de la passion et la demi-banane coupée en rondelles.
3
Mixer le tout jusqu'à l'obtention d'un mélange lisse et homogène. Ajouter un peu d'eau de coco par exemple si la préparation vous semble trop épaisse.
L'astuce du chef
Vous pouvez découper vos fruits et les mettre au congélateur avant de les mixer pour obtenir un smoothie très frais !