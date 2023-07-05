Un smoothie à la mangue et au fruit de la passion prêt en 5 minutes pour faire le plein de vitamines !

Par Célia Papaïx ·

Smoothie à la mangue et fruit de la passion

Sirotez avec gourmandise ce smoothie exotique à la mangue et au fruit de la passion. C'est parfait pour faire le plein d'énergie pour toute la journée et c'est super facile et rapide à préparer.

À la fois onctueux, généreux, gourmand et facile à réaliser, le smoothie est idéal pour bien commencer la journée ! C'est un allié multivitaminé qu'on peut décliner à l'infini : du plus gourmand au chocolat et à la banane au plus original façon piña colada sans alcool en passant par toutes les versions fruitées, on adopte définitivement cette boisson rafraîchissante. Cette fois-ci, on vous propose une recette de smoothie à la mangue et au fruit de la passion très exotique ! On ajoute un peu de banane pour l'onctuosité et si besoin, on verse un peu d'eau de coco par exemple pour rendre le smoothie moins épais. Et surtout, régalez-vous !

Recette Smoothie à la mangue et fruit de la passion

icone nombre de personnes 2
icone temps de préparation 00:05
icone temps de cuisson 00:00
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 1 mangue mûre
  • 2 fruits de la passion
  • 1/2 bananes

Préparation

1
Peler la mangue et couper la chair en petits morceaux. Déposer dans le bol d'un mixeur.
2
Ajouter la pulpe des fruits de la passion et la demi-banane coupée en rondelles.
3
Mixer le tout jusqu'à l'obtention d'un mélange lisse et homogène. Ajouter un peu d'eau de coco par exemple si la préparation vous semble trop épaisse.
4
Servir bien frais !
L'astuce du chef
Vous pouvez découper vos fruits et les mettre au congélateur avant de les mixer pour obtenir un smoothie très frais !
SmoothieFruitsFacileRapideHealthy
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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