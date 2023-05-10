Découvrez le smoothie façon piña colala sans alcool, une boisson très gourmande et prête en 5 minutes !

Par Célia Papaïx ·

Smoothie façon piña colada sans alcool

Envie urgente d'évasion ? Sirotez ce smoothie façon piña colada sans alcool qui sent bon les vacances ! En plus, il ne vous faudra que quatre ingrédients pour le préparer. Trop simple !

Vous connaissez la piña colada ? Ce cocktail aux saveurs d'ananas et de noix de coco est un aller express vers les tropiques. Mais si vous voulez voyager avec une boisson sans alcool et très rafraîchissante, on vous recommande ce smoothie façon piña colada prêt en même pas 5 minutes ! Pas de rhum dans cette recette, donc toutes les papilles pourront se régaler avec ce smoothie. Et pour trinquer (sans modération) à l'apéritif avec petits et grands, voici une sangria aux fraises sans alcool ultra-gourmande ! De quoi vous donner envie de fêter le retour des beaux jours.

Recette Smoothie façon piña colada sans alcool

icone nombre de personnes 2
icone temps de préparation 00:05
icone temps de cuisson 00:00
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 175 ml de lait de coco
  • 600 g de ananas surgelé
  • 1 c. à soupe de sucre de coco
  • 1 verre de glaçons

Préparation

1
Déposer tous les ingrédients dans un blender et mixer jusqu'à l'obtention d'une texture homogène.
2
Verser dans deux grands verres et déguster aussitôt !
L'astuce du chef
Ajuster si besoin les ingrédients selon la consistance souhaitée.
Smoothieété
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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