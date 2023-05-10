Découvrez le smoothie façon piña colala sans alcool, une boisson très gourmande et prête en 5 minutes !

Envie urgente d'évasion ? Sirotez ce smoothie façon piña colada sans alcool qui sent bon les vacances ! En plus, il ne vous faudra que quatre ingrédients pour le préparer. Trop simple !
Vous connaissez la piña colada ? Ce cocktail aux saveurs d'ananas et de noix de coco est un aller express vers les tropiques. Mais si vous voulez voyager avec une boisson sans alcool et très rafraîchissante, on vous recommande ce smoothie façon piña colada prêt en même pas 5 minutes ! Pas de rhum dans cette recette, donc toutes les papilles pourront se régaler avec ce smoothie. Et pour trinquer (sans modération) à l'apéritif avec petits et grands, voici une sangria aux fraises sans alcool ultra-gourmande ! De quoi vous donner envie de fêter le retour des beaux jours.
Recette Smoothie façon piña colada sans alcool
Ingrédients
- 175 ml de lait de coco
- 600 g de ananas surgelé
- 1 c. à soupe de sucre de coco
- 1 verre de glaçons
Préparation
1
Déposer tous les ingrédients dans un blender et mixer jusqu'à l'obtention d'une texture homogène.
2
Verser dans deux grands verres et déguster aussitôt !
L'astuce du chef
Ajuster si besoin les ingrédients selon la consistance souhaitée.