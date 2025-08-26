Recette de virgin piña colada : le mocktail super fraîchissant à l'ananas version facile

Par Célia Papaïx ·

Mocktail virgin piña colada à l'ananas

Cette recette de virgin piña colada va vous faire savourer tous les parfums des tropiques sans bouger de chez vous ! Ce mocktail à l'ananas, sans alcool donc, est parfait pour toute la famille et se prépare en seulement 5 minutes. Cette boisson rafraîchissante aux saveurs exotiques transforme n'importe quel moment en instant vacances ! Pour la recette classique avec du rhum, voici notre version authentique de la piña colada. Et pour les plus gourmands, on a même transformé ce cocktail en dessert ! Vous allez forcément adorer l'ananas façon crème brûlée aux parfums de piña colada.

Recette Mocktail virgin piña colada à l'ananas

icone nombre de personnes 2
icone temps de préparation 00:05
icone temps de cuisson 00:00
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 300 g de ananas frais ou en conserve
  • 200 ml de lait de coco
  • 100 ml de jus d'ananas
  • 2 c. à soupe de sirop de coco
  • 1/2 jus de citron vert
  • glaçons
  • noix de coco râpée
  • 2 rondelles d'ananas
  • 2 cerises

Préparation

1
Éplucher l'ananas et le couper en morceaux (si vous utiliser de l'ananas frais).
2
Dans un blender, ajouter l'ananas, le lait de coco, le jus d'ananas, le sirop de coco, le jus de citron vert et une poignée de glaçons. Mixer jusqu'à l'obtention d'une texture assez épaisse mais homogène.
3
Verser dans des verres dont les bords auront préalablement été trempés dans de la noix de coco râpée.
4
Décorer avec une rondelle d'ananas et une cerise. Servir bien frais !
Cocktail sans alcool Facile Fruits été Rapide
