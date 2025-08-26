Recette de virgin piña colada : le mocktail super fraîchissant à l'ananas version facile

Par Célia Papaïx
·Publié le 26/08/2025 à 12:00
Cette recette de virgin piña colada va vous faire savourer tous les parfums des tropiques sans bouger de chez vous ! Ce mocktail à l'ananas, sans alcool donc, est parfait pour toute la famille et se prépare en seulement 5 minutes. Cette boisson rafraîchissante aux saveurs exotiques transforme n'importe quel moment en instant vacances ! Pour la recette classique avec du rhum, voici notre version authentique de la piña colada. Et pour les plus gourmands, on a même transformé ce cocktail en dessert ! Vous allez forcément adorer l'ananas façon crème brûlée aux parfums de piña colada.