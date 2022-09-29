On se réchauffe avec une soupe ultra-onctueuse aux poireaux et aux pommes de terre !

Concoctez une délicieuse soupe aux poireaux et aux pommes de terre pour le dîner, sa texture très crémeuse va ravir les papilles de toute la famille !
Le poireau, on peut le déguster presque toute l'année ! En vinaigrette ou en quiche l'été, en gratin façon raclette l'hiver ou alors en soupe dès l'automne pour se réchauffer, il peut vraiment se décliner à l'infini. Et pour affronter les températures fraîches, cette recette de soupe crémeuse aux poireaux et aux pommes de terre est parfaite ! Elle se prépare très facilement et c'est un vrai plaisir pour les papilles. Ultra-gourmande, ultra-onctueuse et ultra-savoureuse, vous n'allez pas résister à cette soupe automnale !
Recette Soupe crémeuse aux poireaux et aux pommes de terre
Ingrédients
- 300 g de poireaux
- 1 oignon
- 30 g de beurre
- 450 ml de eau
- 300 g de pomme de terre
- 1 cube de bouillon de légumes
- 250 g de lait
- 15 g de crème fraîche épaisse
- sel, poivre
Préparation
1
Bien rincer les poireaux puis les émincer. Éplucher et émincer l'oignon.
2
Faire revenir le tout dans une cocotte avec du beurre pendant quelques minutes.
3
Verser l'eau puis ajouter les pommes de terre pelées et taillées en morceaux et le cube de bouillon. Bien mélanger et laisser cuire environ 25 minutes.
4
Une fois les pommes de terre et les poireau bien cuits, ajouter le lait et la crème fraîche puis mixer jusqu'à l'obtention d'une texture bien onctueuse.
5
Saler et poivrer selon vos goûts et servir aussitôt !