On se réchauffe avec une soupe ultra-onctueuse aux poireaux et aux pommes de terre !

Par Célia Papaïx ·

Soupe crémeuse aux poireaux et aux pommes de terre

Concoctez une délicieuse soupe aux poireaux et aux pommes de terre pour le dîner, sa texture très crémeuse va ravir les papilles de toute la famille !

Le poireau, on peut le déguster presque toute l'année ! En vinaigrette ou en quiche l'été, en gratin façon raclette l'hiver ou alors en soupe dès l'automne pour se réchauffer, il peut vraiment se décliner à l'infini. Et pour affronter les températures fraîches, cette recette de soupe crémeuse aux poireaux et aux pommes de terre est parfaite ! Elle se prépare très facilement et c'est un vrai plaisir pour les papilles. Ultra-gourmande, ultra-onctueuse et ultra-savoureuse, vous n'allez pas résister à cette soupe automnale !

Recette Soupe crémeuse aux poireaux et aux pommes de terre

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:30
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 300 g de poireaux
  • 1 oignon
  • 30 g de beurre
  • 450 ml de eau
  • 300 g de pomme de terre
  • 1 cube de bouillon de légumes
  • 250 g de lait
  • 15 g de crème fraîche épaisse
  • sel, poivre

Préparation

1
Bien rincer les poireaux puis les émincer. Éplucher et émincer l'oignon.
2
Faire revenir le tout dans une cocotte avec du beurre pendant quelques minutes.
3
Verser l'eau puis ajouter les pommes de terre pelées et taillées en morceaux et le cube de bouillon. Bien mélanger et laisser cuire environ 25 minutes.
4
Une fois les pommes de terre et les poireau bien cuits, ajouter le lait et la crème fraîche puis mixer jusqu'à l'obtention d'une texture bien onctueuse.
5
Saler et poivrer selon vos goûts et servir aussitôt !
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Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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