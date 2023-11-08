Réchauffez-vous avec une soupe bien crémeuse aux champignons et au parmesan, c'est trop bon !

Une recette parfaite pour braver le froid tout en se régalant ! Cette soupe aux champignons et au parmesan est très crémeuse et trop simple à réaliser.
Envie d'une bonne soupe pour le dîner ? Voici une recette aux champignons et au parmesan très gourmande ! Sa texture ultra-crémeuse va ravir vos papilles. Pour une version non-végétarienne, on vous recommande d'ajouter quelques lardons grillés ou bien des morceaux de bacon, c'est super bon ! Si vous aimez les champignons, vous allez forcément adorer le poulet mijoté aux champignons. Un plat familial, économique et facile à faire à la maison ! On vous conseille également la quiche aux champignons et aux épinards pour vous régaler à l'heure du dîner sans vous ruiner.
Recette Soupe crémeuse aux champignons et au parmesan
Ingrédients
- 100 g de beurre
- 1 gousse d'ail
- 1 branche de thym
- 1 kg de mélange de champignons (cèpes, champignons de Paris...)
- 2 c. à soupe de farine
- 2 cubes de bouillon de légumes
- 1 l de eau
- 500 ml de lait
- 150 g de parmesan
- sel, poivre
Préparation
1
Faire fondre le beurre dans une grande cocotte et ajouter la gousse d'ail épluchée et écrasée, ainsi que les brins de thym.
2
Laver les champignons, les découper en tranches et les ajouter dans la cocotte (en garder quelques uns de côté pour la décoration).
3
Laisser cuire quelques minutes puis ajouter la farine et mélanger. Ajouter les cubes de bouillon et verser l'eau. Faire cuire 20 minutes à feu moyen/doux.
4
Hors du feu, ajouter le lait et la crème fraîche et mixer jusqu'à l'obtention d'une consistance crémeuse. Ajouter un peu de crème fraîche si vous voulez puis assaisonner de sel et de poivre.
5
Servir bien chaud avec quelques champignons mis de côté et poêlés quelques minutes.