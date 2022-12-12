Voyagez avec la soupe thaï aux crevettes et au lait de coco, une recette gourmande et revigorante !

Ses parfums exotiques et savoureux vont réchauffer vos papilles de gourmandise ! La soupe thaï aux crevettes et au lait de coco est vraiment super facile à reproduire chez vous.
La gourmandise des crevettes et la douceur du lait de coco ont encore frappé dans un plat riche et savoureux ! Cette soupe thaï aux crevettes et au lait de coco va ravir les papilles de toute la famille, en plus c'est super facile à cuisiner. Découvrez la recette juste ici, vous n'allez pas y résister ! Et si vous souhaitez préparer un repas entièrement thaï, voici le pad thaï à réaliser de toute urgence pour combler vos convives ! La cuisine thaïlandaise regorge de recettes gourmandes et faciles à faire, la preuve avec notre sélection de plats à oser toute l'année.
Recette Soupe thaï aux crevettes et au lait de coco
Ingrédients
- 800 ml de bouillon de légumes
- 250 ml de lait de coco
- 2 citrons verts
- 1 bâton de citronnelle
- 1 c. à soupe de pâte de curry rouge thaï
- 12 crevettes
- sel, poivre
- 1 nid de vermicelles de riz
- 1/2 botte de coriandre
Préparation
1
Dans une cocotte, verser le bouillon de légumes et le lait de coco. Ajouter le jus d'un citron vert, la citronnelle et la pâte de curry rouge.
2
Ajouter les crevettes décortiquées puis laisser mijoter à feu moyen pendant une dizaine de minutes.
3
Ajouter les vermicelles de riz et laisser cuire encore pendant 5 minutes. Saler, poivrer et retirer le bâton de citronnelle.
4
Servir bien chaud avec des rondelles de citron vert et de la coriandre ciselée.