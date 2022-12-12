Voyagez avec la soupe thaï aux crevettes et au lait de coco, une recette gourmande et revigorante !

Par Célia Papaïx ·

Soupe thaï aux crevettes et au lait de coco

Ses parfums exotiques et savoureux vont réchauffer vos papilles de gourmandise ! La soupe thaï aux crevettes et au lait de coco est vraiment super facile à reproduire chez vous.

La gourmandise des crevettes et la douceur du lait de coco ont encore frappé dans un plat riche et savoureux ! Cette soupe thaï aux crevettes et au lait de coco va ravir les papilles de toute la famille, en plus c'est super facile à cuisiner. Découvrez la recette juste ici, vous n'allez pas y résister ! Et si vous souhaitez préparer un repas entièrement thaï, voici le pad thaï à réaliser de toute urgence pour combler vos convives ! La cuisine thaïlandaise regorge de recettes gourmandes et faciles à faire, la preuve avec notre sélection de plats à oser toute l'année.

Recette Soupe thaï aux crevettes et au lait de coco

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:15
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 800 ml de bouillon de légumes
  • 250 ml de lait de coco
  • 2 citrons verts
  • 1 bâton de citronnelle
  • 1 c. à soupe de pâte de curry rouge thaï
  • 12 crevettes
  • sel, poivre
  • 1 nid de vermicelles de riz
  • 1/2 botte de coriandre

Préparation

1
Dans une cocotte, verser le bouillon de légumes et le lait de coco. Ajouter le jus d'un citron vert, la citronnelle et la pâte de curry rouge.
2
Ajouter les crevettes décortiquées puis laisser mijoter à feu moyen pendant une dizaine de minutes.
3
Ajouter les vermicelles de riz et laisser cuire encore pendant 5 minutes. Saler, poivrer et retirer le bâton de citronnelle.
4
Servir bien chaud avec des rondelles de citron vert et de la coriandre ciselée.
Cuisine du mondeSoupePoisson
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Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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