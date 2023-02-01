On se réchauffe avec cette délicieuse soupe de poireaux au lait de coco, un vrai délice facile à préparer

Avec une pointe de curry pour relever les parfums déjà très gourmands de cette soupe, vos papilles vont adorer l'hiver !
Envie d'une bonne soupe pour vous réchauffer cet hiver ? On vous propose pour le dîner cette recette aux poireaux et lait de coco ! C'est un véritable délice très facile à préparer en plus. On ajoute un peu de curry pour la touche originale et gourmande et le tour est joué ! Si vous aimez les saveurs exotiques du lait de coco, voici une soupe thaï aux crevettes pour vous régaler. Et si vous voulez un plat plus light à l'heure du dîner une soupe détox aux carottes qui vous aidera à garder la forme cet hiver !
Recette Soupe aux poireaux et au lait de coco
Ingrédients
- 1 oignon
- huile d'olive
- 1 c. à soupe de curry en poudre
- 4 beaux poireaux
- 2 grosses pommes de terre
- 1 l de eau
- 250 ml de lait de coco
- sel, poivre
Préparation
1
Peler et émincer l'oignon. Le faire revenir dans une cocotte avec un beau filet d'huile d'olive et le curry pendant quelques minutes à feu moyen.
2
Ajouter les poireaux émincés et bien rincés puis faire revenir pendant 5 minutes.
3
Peler les pommes de terre et les tailler en cubes. Les ajouter dans la cocotte et verser l'eau. Laisser cuire à couvert pendant une vingtaine de minutes (jusqu'à ce que les morceaux de pommes de terre soient tendres).
4
Ajouter le lait de coco et passer au mixeur pour obtenir une belle texture lisse. Ajuster l'assaisonnement en sel et en poivre puis servir bien chaud.
L'astuce du chef
Ajouter quelques croutons pour une touche craquante !