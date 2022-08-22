Retrouvez la recette trop gourmande de la tartine à la burrata et aux pêches rôties pour se régaler !

Ce mélange de saveurs ne vous laissera pas indifférent, on vous le promet ! C'est frais, léger et parfait pour l'été.
Après le sandwich crémeux à la burrata et à la mortadelle, que diriez-vous d'une tartine fruitée et fraîche ? Découvrez cette recette à base de burrata et de pêche rôtie, c'est un pur délice. Vous pourrez même déposer tout simplement des tranches de pêche fraîche, ce sera tout aussi gourmand ! À proposer à l'occasion d'un apéritif dînatoire avec un punch d'été aux abricots et aux pêches, vos convives vont se régaler. Servez aussi des toasts à la ricotta et aux tomates cerises !
Recette Tartine burrata pêche rôtie
Ingrédients
- 1 pêche
- 2 c. à soupe de huile d'olive
- 1 c. à soupe de miel
- 1 branche de thym
- 1 tranche de pain de campagne
- 1 burrata
- sel
Préparation
1
Laver et couper la pêche en deux. Retirer le noyau.
2
Mélanger l'huile, le miel et le thym puis imbiber toute la pêche avec cette préparation. Faire rôtir la pêche dans une poêle (ou sur un gril) sur les deux côtés.
3
Pendant ce temps, faire griller la tranche de pain de campagne. Déposer et ouvrir la burrata par-dessus puis déposer la pêche. Saler et arroser d'un peu d'huile d'olive.