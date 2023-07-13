Ce taboulé aux abricots est la recette à partager de toute urgence cet été !

Vous allez adorer cette version sucrée salée de taboulé. Une assiette bien parfumée, gourmande et conviviale très facile et rapide à préparer !
Le taboulé est un incontournable de l'été ! Pour accompagner une journée barbecue ou pour emporter lors d'un pique-nique, cette entrée est rafraîchissante et très gourmande. La recette du jour, aux abricots, mettra toutes les papilles d'accord avec ses saveurs sucrées salées ! Une fois que vous l'aurez goûtée, vous ne vous en passerez plus. Pour une assiette généreuse et fraîche, misez sur ce taboulé oriental aux raisins secs très facile à préparer. Vive les taboulés !
Recette Taboulé aux abricots
Ingrédients
- 300 g de boulghour
- 15 radis
- 4 abricots frais
- 8 abricots secs
- 2 oignons nouveaux
- 1 bouquet de coriandre ou de persil plat
- 8 feuilles de menthe
- 1 citron jaune
- 6 c. à soupe de huile d'olive
- sel, poivre
Préparation
1
Faire cuire le boulghour selon les instructions du paquet et le laisser gonfler. Une fois qu'il a refroidi, l'égrainer à la fourchette pour "l'aérer".
2
Laver les radis et les tailler en rondelles. Laver les abricots, les dénoyauter et les tailler en cubes. Couper également les abricots secs en cubes puis émincer les oignons nouveaux.
3
Mélanger le boulghour avec les radis, les abricots et les oignons. Ajouter la coriandre et la menthe (ou le persil) ciselées.
4
Arroser de jus de citron, d'huile d'olive et assaisonner de sel et poivre à convenance. Bien mélanger puis servir très frais.
L'astuce du chef
On vous recommande de laisser le taboulé au frais pendant au moins une heure avant de le déguster.