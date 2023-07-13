Ce taboulé aux abricots est la recette à partager de toute urgence cet été !

Par Célia Papaïx ·

Taboulé aux abricots

Vous allez adorer cette version sucrée salée de taboulé. Une assiette bien parfumée, gourmande et conviviale très facile et rapide à préparer !

Le taboulé est un incontournable de l'été ! Pour accompagner une journée barbecue ou pour emporter lors d'un pique-nique, cette entrée est rafraîchissante et très gourmande. La recette du jour, aux abricots, mettra toutes les papilles d'accord avec ses saveurs sucrées salées ! Une fois que vous l'aurez goûtée, vous ne vous en passerez plus. Pour une assiette généreuse et fraîche, misez sur ce taboulé oriental aux raisins secs très facile à préparer. Vive les taboulés !

Recette Taboulé aux abricots

icone nombre de personnes 4
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:10
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 300 g de boulghour
  • 15 radis
  • 4 abricots frais
  • 8 abricots secs
  • 2 oignons nouveaux
  • 1 bouquet de coriandre ou de persil plat
  • 8 feuilles de menthe
  • 1 citron jaune
  • 6 c. à soupe de huile d'olive
  • sel, poivre

Préparation

1
Faire cuire le boulghour selon les instructions du paquet et le laisser gonfler. Une fois qu'il a refroidi, l'égrainer à la fourchette pour "l'aérer".
2
Laver les radis et les tailler en rondelles. Laver les abricots, les dénoyauter et les tailler en cubes. Couper également les abricots secs en cubes puis émincer les oignons nouveaux.
3
Mélanger le boulghour avec les radis, les abricots et les oignons. Ajouter la coriandre et la menthe (ou le persil) ciselées.
4
Arroser de jus de citron, d'huile d'olive et assaisonner de sel et poivre à convenance. Bien mélanger puis servir très frais.
L'astuce du chef
On vous recommande de laisser le taboulé au frais pendant au moins une heure avant de le déguster.
SaladeFacileétéPique-nique
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

Plus de recettes
Taboulé aux crevettes
Taboulé aux crevettes
Salade de taboulé aux crevettes
Salade de taboulé aux crevettes
aubergines rolls au taboulé oriental 
aubergines rolls au taboulé oriental 
Bowl de taboulé aux tomates fraîches et falafels
Bowl de taboulé aux tomates fraîches et falafels
15 recettes de taboulé très gourmand à savourer
15 recettes de taboulé très gourmand à savourer
Tarte aux abricots
Tarte aux abricots
Taboulé sucré aux fraises et à la menthe
Taboulé sucré aux fraises et à la menthe
Taboulé oriental aux raisins secs
Taboulé oriental aux raisins secs
Taboulé sucré aux fruits
Taboulé sucré aux fruits
Taboulé hivernal au chou-fleur
Taboulé hivernal au chou-fleur