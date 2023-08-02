Découvrez le taboulé sucré ! Une recette aux fruits d'été originale et terriblement gourmande

Par Célia Papaïx ·

Taboulé sucré aux fruits

Ce taboulé sucré aux fruits est léger et rafraîchissant, idéal pour se régaler cet été !

On a l'habitude de déguster le taboulé en entrée, en version salée. Mais voici une recette spéciale pour le dessert qui rendra vos papilles accros ! Ici, on prépare un petit sirop au miel, fleur d'oranger et jus d'orange pour faire gonfler la semoule et pour la parfumer. Ensuite, on ajoute des fruits frais et des fruits secs. Mais faites-vous plaisir selon les saisons et vos envies ! À servir bien frais pour se régaler tout l'été. C'est très simple et rapide à préparer en plus, pas besoin de passer des heures derrière les fourneaux. Et quand il fait chaud, c'est super rafraîchissant !

Recette Taboulé sucré aux fruits

icone nombre de personnes 6
icone temps de préparation 00:10
icone temps de cuisson 00:05
icone difficulté Facile

Ingrédients

  • 15 cl de eau
  • 2 c. à soupe de eau de fleur d'oranger
  • 1 orange
  • 3 c. à soupe de miel
  • 2 c. à soupe de raisins secs
  • 3 dattes
  • 150 g de semoule moyenne
  • 20 g de beurre
  • 3 abricots
  • 1 pêche
  • 1 c. à café de cannelle en poudre
  • 2 c. à soupe de pistaches concassées
  • menthe fraîche

Préparation

1
Dans une casserole, faire chauffer l'eau avec l'eau de fleur d'oranger, le jus et le zeste de l'orange ainsi que le miel.
2
Ajouter les raisins secs et les dattes coupées en petits dés puis laisser chauffer quelques minutes.
3
Verser sur la semoule, ajouter le beurre, mélanger et laisser gonfler.
4
Pendant ce temps, découper les abricots et la pêche en petits morceaux puis les ajouter à la préparation.
5
Ajouter la cannelle et les pistaches concassées, ainsi que la menthe ciselée finement. Bien mélanger et réserver au frais plusieurs heures.
6
Servir le taboulé aux fruits bien frais !
FruitsétéFacile
- La suite après cette vidéo -

Célia Papaïx

Au sujet de l'auteur :

Passionnée par la cuisine, Célia est la rédactrice en chef de Demotivateur Food. Son œil mais surtout son estomac sont toujours à la recherche de la dernière pépite croustillante à vous partager. Entre bons plans, belles adresses et recettes gourmandes, elle vous en mettra plein les papilles !

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